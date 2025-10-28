Barcelona renova el pla d'ocupació per a persones amb discapacitat amb 54 accions i 8,2 milions

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha renovat el pla d'impuls a l'ocupació de persones amb discapacitat amb 54 noves accions per incorporar la "doble mirada" de la diversitat a les polítiques municipals d'ocupació i que comptarà amb 8,2 milions d'euros fins al 2027.
Durant la presentació del pla aquest dimarts, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha confiat que així es generarà la "màxima complicitat possible" amb els treballadors amb discapacitat perquè accedeixin al mercat laboral.
Ha destacat que el pla "mira cap a les empreses i el mercat per conscienciar del valor i la importància de la diversitat en la competitivitat", contribuint a elevar la taxa d'ocupació d'aquest col·lectiu a la ciutat, actualment en el 30,5%.
La regidora de Salut i presidenta de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Marta Villanueva, ha reivindicat l'aposta de l'Ajuntament per afavorir l'autonomia dels barcelonins "garantint oportunitats econòmiques i laborals per a tothom", sense expulsar ningú del mercat.
ACCIONS
Les més de 50 accions previstes en el pla (31 en la cartera de serveis i 23 singulars) es divideixen en 7 objectius per als pròxims dos anys i afronten el repte d'ampliar l'accessibilitat als serveis municipals generals d'ocupació i emprenedoria.
Aquests objectius són igualtat d'oportunitats i no-discriminació, l'atenció personalitzada, millora del nivell formatiu i qualificació professional, canals amb empreses ordinàries, centres especials de treball d'iniciativa social, aliances amb els agents d'atenció a les persones amb discapacitat, i ocupació en l'administració pública.
BARCELONA ACTIVA +
Entre les actuacions destaquen crear Barcelona Activa + (un protocol de demanda d'accessibilitat universal a la seva cartera de serveis) i aplicar el programa XTalento Digital, impulsat per la Fundación Once/Inserta per a la formació.
També destaquen l'ocupació a través de projectes integrals de contractació (PIC), les subvencions per a projectes d'inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari (ILMO), i els ajuts Crea Feina Inclusiva, enfocats a persones en situació de vulnerabilitat.
EXPERIÈNCIES ANTERIORS
A aquesta estratègia 2025-2027 la precedeixen dues experiències municipals anteriors, també impulsades conjuntament entre Barcelona Activa i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
El nou pla suposa més impuls estratègic i compromís en la promoció de serveis d'ocupació més inclusius, el desplegament d'accions positives i el reforç de la coordinació intramunicipal i amb altres agents clau, desplegant accions i serveis a manera d'acompanyament.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona