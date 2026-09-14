Barcelona renova l'acord de cooperació amb Seül en tecnologia, turisme i habitatge

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona, Jordi Valls, i el vicealcalde de Seül (Corea del Sud), Jeong Sang-hun, han signat aquest dilluns la renovació de l'acord de cooperació i intercanvi de bones pràctiques per continuar compartint informació en tecnologia, participació ciutadana, innovació social, emprenedoria, cultura i educació.
L'acte, que amplia l'acord que mantenen les dues ciutats des del 2018, ha tingut lloc a la Sala de Consolat del Mar de l'Ajuntament de Barcelona i també hi ha assistit la cònsol de Seül a Barcelona, Sarah Ahn, a més d'una àmplia representació de diversos càrrecs institucionals de la ciutat coreana, informa el consistori en un comunicat.
L'Ajuntament explica que promouen acords amb ciutats que desitgen desenvolupar les seves relacions "a partir del benefici mutu, la reciprocitat i els interessos compartits" amb l'objectiu de reforçar el paper de Barcelona en els governs locals a escala internacional.
En el cas de Seül es treballa conjuntament en matèries tan "diverses" com la innovació tecnològica, el turisme i la indústria de congressos, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la innovació social, la participació ciutadana i l'educació, entre d'altres.
Amb aquesta renovació del memoràndum, les dues ciutats es comprometen a continuar treballant conjuntament en qualsevol altre àmbit de cooperació que les ciutats identifiquin com de mutu interès, dins les seves respectives competències per quatre anys més.
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