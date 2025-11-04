Barcelona provarà un vehicle micro-hub per millorar la distribució de mercaderies horeca

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona provarà un vehicle micro-hub per a la distribució de mercaderies del sector horeca (hostaleria, restauració i càtering) amb l'objectiu d'optimitzar les entregues a zones amb molts establiments de restauració.
L'Ajuntament de Barcelona ho ha explicat en un comunicat aquest dijous, en el qual detalla que el projecte s'emmarca en el Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), impulsat pel consistori, Fira de Barcelona i Mobile World Capital Barcelona.
La proposta guanyadora, presentada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'associació Adiscat, planteja crear punts de càrrega i descàrrega intel·ligents exclusius per a operadors del sector.
Aquests punts estaran situats estratègicament a zones amb una alta densitat de restaurants per facilitar la logística i descongestionar el trànsit urbà generat per les entregues.
El projecte, anomenat DUMH-BCN, disposa d'un pressupost de 125.000 euros i un termini d'execució de 18 mesos per desenvolupar un pilot en àrees concretes de la ciutat.
MODEL MÉS EFICIENT I SOSTENIBLE
El vehicle micro-hub actuarà com un centre logístic temporal, des del qual es distribuiran les comandes a peu i mitjançant un transport lleuger als establiments de la zona.
El sistema incorporarà tecnologies digitals i algorismes d'optimització per identificar les millors ubicacions i monitorar les operacions en temps real.
També s'instal·larà senyalització específica i es desenvoluparà una aplicació digital per gestionar reserves, controlar temps d'estada i registrar l'ús de les zones.
El seguiment es farà mitjançant sensors IoT i un registre per radiofreqüència (RFID), garantint la traçabilitat i l'obtenció de dades objectives.
El pilot tindrà en compte les particularitats de barris com el Gòtic, el Raval i el Born, on es combinen exigències logístiques amb entorns patrimonials i pacificats.
DIMENSIÓ INTERNACIONAL
El repte urbà 'Optimització de la distribució HORECA' va rebre 30 propostes, de les quals el 57% procedien de l'estranger, amb projectes del Canadà, Alemanya, el Regne Unit i la Xina.
D'entre totes les candidatures, s'han seleccionat 10 finalistes: CIMNE, CITET, Fundació per a la UOC, Kale AI, Algorae, Coding the Curbs, Vaive Logistics, Shargo Tech, NRG4YOU i Parabol.
A més a més, 6 dels projectes més destacats es presentaran aquests dies durant el Tomorrow Mobility World Congress que se celebra en el marc de l'Smart City Expo World Congress al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
L'Ajuntament ha subratllat que aquesta iniciativa vol reduir un 50% les emissions derivades de la mobilitat professional el 2030 i reforçar la col·laboració públic-privada en mobilitat sostenible.
Es tracta de la 4a convocatòria impulsada pel BILM que ja ha impulsat reptes en àmbits com la reducció dels accidents de motos, la millora de la circulació d'autobusos i la contaminació acústica.
Aquest últim repte en distribució de mercaderies s'ha presentat conjuntament amb la Mobile World Capital Barcelona, que ha esdevingut una nova part integrant per facilitar l'intercanvi amb l'ecosistema innovador i tecnològic local i internacional.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona