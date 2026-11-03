Barcelona provarà la intel·ligència artificial en la gestió semafòrica a finals del 2027

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona amb la participació de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, ha seleccionat les propostes de les empreses Kapsch i Acisa per provar l'ús de la intel·ligència artificial (IA) en la regulació semafòrica de la ciutat a finals del 2027.
Ho ha anunciat la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, aquest dimarts en el Tomorrow Mobility celebrat al recinte de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira, en el qual ha afirmat que la regulació semafòrica és un repte "especialment rellevant perquè ajudarà a gestionar de manera més eficient, sostenible i equilibrada la mobilitat".
Bonet ha recalcat que el BILM connecta els operadors en matèria de mobilitat urbana per centrar-se a trobar solucions als nous reptes i que aconsegueix "reduir la distància entre una idea i la seva aplicació real a la ciutat".
PROJECTES PILOT
Cadascuna de les empreses adjudicatàries rebrà un import de 100.000 euros per dur a terme una prova pilot de 4 mesos de durada a diferents cruïlles i interseccions de la capital catalana, amb l'objectiu d'adaptar la regulació del trànsit al comportament de la mobilitat en temps real.
D'una banda, la iniciativa 'Matcab', presentada per Kapsch i dotada amb un pressupost total de 358.185 euros (100.000 aportats pel consistori), aplicarà un sistema d'aprenentatge per reforç per optimitzar la durada de les fases semafòriques segons la demanda de cada intersecció, permetent a més l'activació de prioritats per a vianants, transport públic o serveis d'emergència.
De l'altra, la solució 'Mobia', desenvolupada per Acisa amb un pressupost de 177.865 euros, crearà un model digital de la xarxa viària per predir l'evolució del trànsit en temps real a través de sensors i sistemes de comunicació vehicle-infraestructura (V2X), coordinant de manera conjunta el conjunt de cruïlles d'un mateix corredor.
Bonet ha destacat que la convocatòria internacional per a la resolució d'aquest repte ha comptat amb la participació de 26 propostes provinents de 14 països, de les quals 19 corresponien a candidatures internacionals.
El projecte s'ha desenvolupat juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i constituirà la primera fase del pla de desplegament de la tecnologia d'IA en la regulació semafòrica urbana, després de fixar la infraestructura tècnica i la col·locació de sensors a les zones d'assaig.
TMB I ATM S'UNEIXEN AL BILM
Així mateix, durant la jornada Bonet ha anunciat la incorporació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com a nous socis del BILM.
"Sumem actors per pensar els reptes, imaginar què hem d'afrontar en el futur i buscar les solucions a través d'aquest sistema d'innovació. L'aliança contribuirà a situar encara més Barcelona com un referent internacional en mobilitat i transport", ha conclòs.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona