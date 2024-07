Barcelona preveu invertir 130 milions en el Pla Estratègic de Ciència i Innovació fins al 2027

Collboni destaca que és "un instrument potent" quant al pressupost



BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona preveu invertir 130 milions d'euros en el nou Pla Estratègic de Ciència i Innovació 2024-2027, que inclou 5 línies estratègiques, 8 eixos d'actuació, 5 projectes tractors, 10 projectes estratègics i 46 mesures concretes.

En la presentació del pla aquest dimarts, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la voluntat del Govern municipal és "confirmar el que ja és un fet; el lideratge com a capital europea en l'àmbit de la ciència i la innovació".

Ha detallat que es tracta d'"un instrument potent" des del punt de vista dels recursos, atès que dobla la quantitat de pressupost assignat en l'anterior pla, i ha dit que té l'ambició de mantenir la col·laboració entre tots els agents que formen part de l'ecosistema (institucions, centres de recerca i acadèmies, entre d'altres).

L'alcalde també ha posat en valor que a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 6 hubs científics, 6 parcs tecnològics, 8 universitats, 8 hospitals amb instituts de recerca, 80 centres de recerca científica, 1.350 empreses de recerca i més de 40.000 investigadors.

BARCELONA COM A CAPITAL CIENTÍFICA

El pla té com a objectiu situar Barcelona com una de les principals capitals científiques d'Europa, avançar cap a la neutralitat climàtica, ampliar i promoure la participació de les dones en l'àmbit científic i tecnològic, i contribuir a una governança pública basada en la intel·ligència artificial (IA).

Dels 130 milions d'euros invertits entre 2024 i 2027, prop de 50 aniran destinats a l'àmbit de la transferència de coneixement; 45, a la cultura científica; 20, a recerca; 13,5 a l'ecosistema; i 2, a formació.

PROMOCIÓ INTERNACIONAL

Els eixos d'actuació del pla inclouen la promoció internacional de la ciutat, atraient inversions, infraestructures, congressos, esdeveniments i reconeixements (com el Premi Hipàtia); i un Programa d'equipaments de coneixement, recerca i innovació, desenvolupat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per planificar la distribució de les zones urbanes relacionades amb la ciència.

A Barcelona, s'han definit 6 àrees de coneixement, recerca i innovació: la Ciutadella del Coneixement (al parc de la Ciutadella), el Campus Diagonal-Besòs, l'Eix Diagonal Salut (amb el Nou Clínic i el Barcelona Supercomputing Center), la zona nord de la ciutat, a Collserola (amb el Vall d'Hebron Institut de Recerca i el nou CaixaResearch Institute), el 22@ i el projecte LaIndustrial+ (al recinte de l'Escola Industrial).

GOVERNANÇA PÚBLIC-PRIVADA

Un altre dels eixos d'actuació té com a finalitat establir una governança públic-privada, mitjançant la Barcelona Innovation Coast (BIC), una plataforma d'innovació i promoció de la transferència de coneixement; i una proposta d'ordenança de desgravament fiscal per a recerca i transferència, amb l'objectiu de potenciar el teixit empresarial i captar talent.

També es durà a terme el nou Programa CreaFeina Investiga, d'ajuts econòmics i es preveu convocar bianualment la Convocatòria Recerca Innovació i la Convocatòria de Recerca Jove i Emergent.

INSTITUT FRAUNHOFER

S'establirà el primer centre a Espanya de l'Institut Fraunhofer, l'organització més important de recerca aplicada i desenvolupament d'Europa, al Parc Científic de Barcelona, a través d'una aliança amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

Es vol consolidar el Barcelona Deep Tech Node com un instrument per donar suport a les start-ups del sector 'deep tech', ampliant el fons de capital de risc fins als 60 milions d'euros en 4 anys i amb el congrés Barcelona Deep Tech Summit.

També es continuaran celebrant la Biennal Ciutat i Ciència del 2025 i 2027, i la Festa de la Ciència, i potenciant programes de formació, com el Prometeus i el Pla STEAM Barcelona, a més del Barcelona International Welcome Desk (BIWD) i el Barcelona Centre Universitari (BCU) per a universitaris estrangers.