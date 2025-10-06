Barcelona presenta oficialment la seva candidatura a Capital Europea del Comerç de Proximitat 2026

Collboni reivindica la vitalitat del comerç barceloní
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns la seva candidatura oficial per convertir-se en la primera Capital Europea del Comerç de Proximitat en 2026, una iniciativa impulsada pel consistori i el sector comercial local i que avaluarà la Comissió Europea abans de final d'any.
Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, qui ha presidit l'acte unitari celebrat en l'Ajuntament juntament amb la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil; i amb la presència de la comissionada de Comerç, Nadia Quevedo; el cap de l'Oficina de la Unió Europea a Barcelona, Sergi Barrera, i representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
També han participat entitats com Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Foment Comerç, PIMEC, Comertia, la Federació de Mercats Municipals i Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, així com regidors dels grups municipals de Junts, BComú, ERC i PP.
RECOLZAMENT DEL SECTOR
Collboni ha subratllat l'ampli suport rebut per part del sector i ha afirmat que "Barcelona reivindica els seus eixos i comerços per la vitalitat, la cohesió que generen i el seu compromís social".
Gil ha afegit que l'estratègia "busca consolidar Barcelona com a capital europea del comerç de proximitat, integrant els reptes globals amb una acció local transformadora" i ha subratllat que es tracta d'una proposta que té consens polític, amb les administracions i amb el sector comercial.
LA CANDIDATURA
La capitalitat europea del comerç de proximitat és una iniciativa creada per Barcelona Comerç i Vitrines d'Europa, aprovada pel Parlament Europeu en 2023 i oberta a totes les ciutats de la UE des del juliol.
Barcelona aspira a ser la primera seu i presenta la seva candidatura destacant les seves "bones pràctiques en sostenibilitat, suport a l'emprenedoria i vinculació amb la comunitat, digitalització i vitalitat urbana".
MODEL DE REFERÈNCIA
Segons Gil, la ciutat vol demostrar la seva fortalesa en aquests quatre àmbits i la seva capacitat per ser un model de referència per a altres urbs europees en matèria de comerç local.
A més, defensa una estratègia integral que reforça un model de comerç sostenible, innovador i resiliente com a motor econòmic, social i urbà.
La candidatura inclou 40 experiències i projectes exitosos de comerç de proximitat amb impacte provat i potencial de replicar-se en altres ciutats europees.
UN SECTOR CLAU
El comerç representa el 13,2% del PIB de Barcelona i genera més de 152.000 llocs de treball, sent el sector amb més ocupació de la ciutat, segons dades municipals.
El Pla Estratègic de Comerç de Barcelona impulsa eixos com la formació, la digitalització, el relleu generacional, la sostenibilitat i la revitalització dels locals en planta baixa.
El 90,9% dels locals comercials en planta baixa estan actius, amb 61.875 establiments que evidencien la resiliència del comerç de proximitat després de la pandèmia.
"El model comercial barceloní destaca pel seu descentralidad, diversitat, arrelament territorial i innovació, afavorint la vida de barri i la cohesió social", ha sostingut la tinent.
Finalment, la candidatura també estel que entre els reptes del sector figuren la digitalització, el relleu generacional, la pressió immobiliària, la sostenibilitat i l'adaptació al turisme i la globalització.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona