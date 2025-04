Barcelona presenta la Guia de la Restauració 2025 per "explicar" la gastronomia de la ciutat

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha presentat aquest dimarts la Guia de la Restauració 2025, que ha reivindicat com una eina útil per "explicar" la gastronomia de la ciutat i valorar-la com es mereix.

En unes declaracions als mitjans a la Bodegueta de Sant Andreu, local distingit en els últims Premis Barcelona Restauració, ha celebrat la publicació de la segona edició d'aquesta guia per recollir els bars i restaurants barcelonins destacats i "donar a conèixer" a la ciutadania la seva oferta gastronòmica.

També ha destacat el paper de la guia per posar en valor els cellers i petits botigues que, ha assegurat, representen a la perfecció l'"ADN barceloní", i ha animat a aconseguir el llibre aprofitant la diada de Sant Jordi, que se celebra dimecres.

La primera edició de la Guia de Restauració es va publicar l'any passat i recollia informació sobre tots els locals reconeguts en les 4 anteriors edicions dels Premis, mentre que la d'aquest any se cenyeix als guanyadors, finalistes i els esments honorífics de l'última edició.

La guia compta amb informació sobre 33 restaurants de la ciutat, encapçalats pels 5 guardonats en els Premis de la Restauració, també inclou una presentació escrita per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la qual destaca el "moment gastronòmic excepcional" que, al seu parer, viu la ciutat.