Barcelona es postula per acollir un centre col·laborador sobre economia blava

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que la capital catalana presentarà la seva candidatura per acollir un centre col·laborador del Decenni de l'Oceà de la Unesco sobre economia blava, juntament amb el Port de Barcelona, i amb la col·laboració de l'Institut de Ciències del Mar i BlueNetCat i la xarxa R+D+I Marítima de Catalunya.

Ho ha dit aquest dimecres en la Conferència del Decenni de l'Oceà, que ha obert la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, i que han clausurat la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el mateix alcalde.

Collboni ha afirmat que Barcelona vol ser la primera ciutat del món a acollir un centre col·laborador del Decenni de l'Oceà, la qual cosa suposarà "un llegat per a la ciutat, per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa".

Ha recordat que Barcelona treballa amb altres ciutats per promoure la restauració dels ecosistemes marins urbans i protegir la biodiversitat, i ha reivindicat que "les ciutats són una part essencial de la solució", que creu que es basa a potenciar la ciència i el progrés sostenible.

"Necessitem més que mai les aportacions de la ciència per aconseguir que els oceans siguin el que volem que siguin i per tenir un món millor, perquè davant el negacionisme climàtic hem de posar el rigor científic i el seu poder de transformació", ha defensat.

En l'obertura de la jornada també hi han participat el príncep Albert II de Mònaco, el president de Cap Verd, José Maria Neves; el president de les Seychelles, Wavel Ramkalawan, i el primer ministre de les illes Cook, Mark Brown.