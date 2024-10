Barcelona posarà en marxa un servei d'autoconsum compartit d'energia solar

Arrencarà amb dues pèrgoles al passeig Vall d'Hebron i la plaça Alfonso Comín

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona engegarà durant les pròximes setmanes els tràmits per a un nou servei d'autoconsum compartit amb energia solar generada en instal·lacions fotovoltaiques municipals situades a l'espai públic, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

El servei, que s'emmarca en el Pla Clima, començarà amb una prova pilot a dues instal·lacions fotovoltaiques: una pèrgola al passeig Vall d'Hebron (amb una generació estimada de 54.063kWh/any) i una altra a la plaça Alfonso Comín (30.400 kWh/any).

Totes dues donaran servei a 86 consumidors pel procés de concurrència pública (residencials i comercials), i a 41 usuaris de llars amb vulnerabilitat.

El servei té associat un preu públic de 70 euros anuals per cada 500W d'energia compartida i l'Ajuntament preveu que les llars que facin servir el servei puguin estalviar al voltant d'uns 100 i 150 euros anuals en la factura elèctrica.

REQUISITS I CRITERIS

Els requisits per accedir al servei són ser titulars del contracte de subministrament elèctric, tenir el comptador a un màxim de 1.000 metres de la instal·lació fotovoltaica, canviar el contracte a un d'autoconsum i fer servir el servei com a mínim un any i com a màxim 4.

D'altra banda, els criteris de valoració estableixen que en el cas de les unitats familiars es tindrà en compte el nombre de residents a cada llar fins a un màxim de 15 punts, i si es tracta d'un consumidor terciari, també es valorarà amb un màxim de 15 punts, en funció de si forma part de la xarxa Comerç + Sostenible des de fa més de 2 anys, si té un horari d'obertura continu o partit, i la quantitat de potència contractada.

La reserva del 30% a llars vulnerables es farà amb criteris socials per part de l'àrea de Serveis Socials, que valorarà situacions com estar vinculat als serveis socials, ser família nombrosa o monoparental, tenir dependència energètica, tenir discapacitat, entre d'altres.

El consistori avaluarà els resultats i la metodologia per continuar desplegant aquest servei en altres punts de la ciutat.