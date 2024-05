Barcelona obre un hub de recerca i formació a Ruanda

Disposa d'una inversió inicial de 3 milions d'euros fins al 2028



BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El SciTech DiploHub i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat aquest dilluns la creació del Centre de Diplomàcia Científica per a Àfrica, un hub de recerca i formació al districte tecnològic de Kigali, Ruanda.

Segons un comunicat de SciTech Diplohub d'aquest dimarts, la iniciativa pretén enfortir la presència de Barcelona en la diplomàcia científica global i "segueix l'estela" del Centro de Diplomacia Científica para Iberoamérica, amb capitalitat compartida entre Ciutat de Mèxic i Barcelona.

Té una inversió inicial de més de 3 milions d'euros fins al 2028, amb fons de la Comissió Europea a través de l'Agenda d'Innovació Unió Africana - Unió Europea, i és un projecte conjunt de SciTech DiploHub, els ajuntaments de Barcelona i Kihali, el Govern de Ruanda, la Xarxa d'Acadèmies Científiques d'Àfrica (NASAC) i l'Associació d'Universitats Africanes.

En la iniciativa hi participaran les 12 universitats catalanes i més d'una vintena de centres de recerca de Catalunya, membres del hub de diplomàcia científica de Barcelona, en el marc del Pla Àfrica del Govern.

"MOVIMENT ESTRATÈGIC"

La inauguració del Centre ha tingut lloc en el context de Barcelona com a ciutat convidada a la Conferència Anual de la Xarxa Internacional d'Assessorament Científic Governamental, amb centenars de delegats de més de 65 països.

El director executiu de SciTech DiploHub i enviat internacional per a la Ciència i la Tecnologia de Barcelona, Alexis Roig, ha destacat que per Barcelona "és un moviment estratègic per potenciar la col·laboració internacional entre les principals institucions de recerca i empreses tecnològiques".

El comissionat de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona, Pau Solanilla, ha afirmat que l'acció internacional també passa per la cooperació i la promoció de la justícia global entesa en termes del segle XXI.

El ministre d'Educació de Ruanda, Gaspard Twagirayezu, ha dit que Ruanda i Àfrica es poden beneficiar enormement d'aquesta col·laboració i la directora executiva de la NASAC, Jackie Kado, ha assenyalat que l'objectiu de la iniciativa és "que tingui un paper vital en la formació de professionals del continent en la interfície entre ciència i política".

EL CENTRE

Durant els primers tres anys es preveu que formi més de 2.500 professionals africans en diplomàcia científica i tecnològica, i doni suport al desenvolupament de noves estratègies en política científica per a una vintena de governs nacionals i locals de la regió.

Els reptes específics d'Àfrica seran els principals eixos de treball: el canvi climàtic, la salut pública, la resiliència de les ciutats, les desigualtats socials i econòmiques, i l'actual situació geopolítica del continent, entre d'altres.

La presentació del nou Centre a Barcelona se celebrarà el 4 de juliol en la Cimera Mundial de la Diplomàcia Científica.