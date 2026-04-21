Barcelona obre 4 centres sense cita prèvia per agilitzar la regularització de migrants

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La cinquena tinent d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha anunciat que el consistori engegarà a partir d'aquest dimarts, dimecres i la setmana vinent 4 centres sense cita prèvia d'atenció integrals adreçats a les persones que s'acullin a la regulació extraordinària de migrants.
Així ho ha dit en una roda de premsa juntament amb la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, i la gerent de l'àrea, Marta Clari, en la qual ha explicat que són el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona (SAIER) del carrer Tarragona; les oficines d'atenció ciutadana (OAC) de Sant Miquel i la Monumental; i un nou centre d'atenció específic al carrer Miquel Bleach 24.
Gil ha concretat que els 4 espais no demanaran cita prèvia per agilitzar el procés i que, en el cas del SAIER, ja ha entrat en funcionament aquest dimarts i ja s'hi pot demanar el certificat del padró, a més de l'informe de vulnerabilitat.
Per la seva banda, les OAC donaran servei a partir de dimecres i el dia 24 d'abril també expediran l'informe de vulnerabilitat, mentre que el nou centre de Miquel Bleach entrarà en acció la setmana vinent, sense concretar una data exacta, i oferint tots dos serveis.
Ha recalcat que els 4 espais oferiran les prestacions fins al 30 de juny, moment en què es preveu que finalitzi el procés extraordinari, i ha afegit que les altres 8 OAC de la ciutat oferiran el tràmit amb cita prèvia i que el telèfon 010 del consistori també permet obtenir el certificat d'empadronament de manera "més ràpida".
CUES "INEVITABLES"
La tinent ha apuntat que l'Ajuntament calcula que unes 50.000 persones es beneficiaran de la regulació i que aquest nombre inclou les 24.000 que tenen comptabilitzades per la seva relació amb els serveis socials de la ciutat i que la resta són les que no tenen controlades.
"No ens ha sorprès el nombre de persones que s'han dirigit als nostres serveis. Des de febrer hi estem treballant preparant els nostres serveis, però les cues seran inevitables", ha expressat en referència al fet que han rebut 20.000 peticions sobre el formulari habilitat per l'Ajuntament per demanar informació sobre el procés.
Per la seva banda, Fuertes ha subratllat que la mà de Barcelona Activa és "clau" pel que fa al mitjà i llarg termini un cop superat el 30 de juny perquè les persones regularitzades s'integrin al mercat laboral.
REFORÇ DELS SERVEIS
Mari ha detallat que el reforç que l'Ajuntament ha fet dels serveis socials s'ha centrat en tres perfils professionals: informadors, serveis jurídics i tramitadors.
"A dia d'avui, la xifra és d'unes 60 persones més treballant de les que ja tenim en uns serveis molt extensos. En serveis socials ja hi treballen 1.500 persones i ho ampliem amb 60 i, per descomptat, si no n'hi ha prou tenim mecanismes per poder-ho ampliar", ha afirmat.
Quant a Barcelona Activa, el consistori ha assegurat que han ampliat les places de 150 a 180 per acompanyar persones en situació administrativa irregular però amb possibilitat de regularitzar-se dins el programa Pròxim.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona