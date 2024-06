Barcelona mostra la seva projecció internacional en la fira The Next Web d'Amsterdam

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha mostrat la seva projecció internacional en la fira d'innovació i tecnologia The Next Web, que se celebra aquest dijous i divendres a Amsterdam, i en la qual participa amb una instal·lació immersiva amb el nom Plaça Barcelona, informa aquest dijous en un comunicat.

L'espai s'integra en la conferència anual organitzada per la publicació 'The Next Web', que reuneix empreses emergents, inversors i professionals de la tecnologia, i en la qual hi ha 220 empreses expositores i s'hi esperen 10.000 assistents.

La capital catalana vol donar a conèixer Barcelona i la seva àrea metropolitana al públic internacional per a la promoció econòmica de la ciutat i el seu posicionament a escala global.

La instal·lació se situa a l'exterior de la fira i vol ser un punt de connexió entre els ecosistemes creatius i econòmics d'Amsterdam i Barcelona.

Amb aquest objectiu també s'han programat activitats de dinamització per fomentar sinergies entre sectors estratègics i potenciar les relacions entre les dues ciutats.