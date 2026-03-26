Barcelona mobilitza 23 milions en mesures extraordinàries pels efectes de la guerra a l'Iran

S'ampliaran els B-Crèdits i es millorarà el suport a treballadors i empreses de Barcelona Activa
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament desplegarà un conjunt de mesures extraordinàries, per a les quals mobilitzarà 23 milions d'euros, amb l'objectiu de combatre els efectes de la guerra a l'Iran.
Ho ha explicat després d'una reunió de la Taula de Diàleg Social de Barcelona, en la qual han participat la presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; els secretaris generals de CCOO i la UGT a Catalunya, Belén López i Camil Ros, el president de Pimec, Antoni Cañete, i el vicepresident de Foment del Treball, Lluís Moreno.
Collboni ha afirmat que els 23 milions pertanyen a un "primer paquet de mesures" que s'anirà ampliant conforme ho vagi requerint la situació i el context internacional per oferir una resposta adaptada tant a la situació econòmica com als possibles successos.
"PROTEGIR LA CIUTAT"
D'aquesta manera, el consistori fa el primer pas per "protegir la ciutat de Barcelona i, sobretot, els sectors més vulnerables" a nivell econòmic i social que, segons ha afirmat l'alcalde, encara no han patit un impacte real però en pot tenir a curt i mitjà termini.
"Actuem davant una situació que ha provocat una guerra que nosaltres rebutgem i considerem il·legal i innecessària i que ens ha sumit en una situació d'incertesa inacceptable per part de (Donald) Trump i (Benjamin) Netanyahu", ha assenyalat Collboni.
BARCELONA ACTIVA
Entre les mesures hi ha l'ampliació dels B-Crèdits de Barcelona Activa, concedits a microempreses, autònoms i comerços, que es presten en col·laboració amb Avalis i l'Institut Català de Finances (ICF), amb 4 milions d'euros addicionals fins a arribar a un total de 16 milions.
En l'àmbit de la prevenció, es crearà un servei especialitzat per informar el teixit empresarial sobre els ajuts disponibles, en el marc de l'Oficina d'Atenció als Empreses de Barcelona Activa, i es crearà un 'microsite' informatiu sobre recursos anticrisi, tot per 200.000 euros.
També al voltant de Barcelona Activa, es dissenyarà un dispositiu d'atenció als treballadors, millorant l'orientació professional i 'reskilling', i es reforçarà la xarxa de Punts de defensa de drets laborals amb un pressupost extra de 2 milions.
POSICIONAMENT
A més de pal·liar i preveure els efectes de la guerra, el consistori desplegarà diverses mesures per "aprofitar l'oportunitat" que pot presentar aquesta situació i reforçar el posicionament de Barcelona a nivell internacional, amb accions per un valor de 4,8 milions d'euros.
També teixirà una estratègia per intensificar la participació de la ciutat en fires internacionals, especialment dels EUA i Llatinoamèrica, i engegarà una campanya per promocionar la ciutat com a 'hub intercontinental', amb un fons econòmic extraordinari per reforçar la captació de noves rutes.
Així mateix, es treballarà per millorar el posicionament de la ciutat en el sector de les fires i congressos amb l'objectiu de recuperar i captar esdeveniments internacionals que estiguin oberts a moure's dins el nou context geopolític global.
Finalment, es reforçarà l'atracció d'inversions i d'empreses en els sectors considerats estratègics creant una 'finestreta única' per aterrar inversions internacionals a través de la Barcelona Investment Office, i es treballarà per atreure cursos de màster i postgrau presents en altres països.
TAULA DE DIÀLEG SOCIAL
Per la seva banda, Belén López ha celebrat les mesures per afrontar els "escenaris molt incerts" que es poden derivar arran de la guerra a l'Iran, tant per salvaguardar l'ocupació com el poder adquisitiu dels treballadors i les famílies.
Camil Ros ha defensat estendre aquest "escut social" per anticipar-se als efectes de la guerra en l'economia i intentar-los minimitzar si es van agreujant, aprenent de la gestió de la guerra d'Ucraïna.
Lluís Moreno ha agraït al consistori la seva "proactivitat a l'hora d'actuar ràpidament" amb un paquet de mesures inicial que Foment considera molt positiu.
Finalment, Antoni Cañete ha afirmat que les mesures permetran acompanyar la "realitat de la petita i mitjana empresa" que hi ha a Barcelona a més d'aprofitar la situació per crear externalitats positives per a la ciutat.
