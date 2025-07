Barcelona millora la confiança en el seu sector comercial i supera els valors de Catalunya i la resta d'Espanya

El comerç diari no alimentari assoleix els màxims nivells

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona va tancar el 2024 amb un índex de confiança del dector comercial (ICSC) positiu de 6,5 punts, que supera els valors de Catalunya i la resta d'Espanya.

L'Ajuntament ha explicat aquest dijous en un comunicat que la confiança comercial ha crescut gairebé 6 punts respecte al 2023 i s'acosta al màxim històric del 2021.

La millora es deu a l'augment de les expectatives del sector, que pugen fins als 30,8 punts respecte als 19,7 de l'any anterior, segons un informe de l'Oficina Municipal de Dades.

MÀXIMS EN COMERÇ DIARI

La majoria de categories presenten índexs positius, amb el comerç diari no alimentari superant els 17 punts i el d'alimentació assolint els 8,5, màxims en tota la sèrie.

Per contra, l'indicador de situació actual continua sent negatiu en la majoria de sectors, excepte en automoció (6,5 punts) i comerç no alimentari (8,3 punts).

La tinent d'alcalde de Comerç, Raquel Gil, ha remarcat que "la confiança del sector comercial a Barcelona augmenta i lidera per sobre de Catalunya i Espanya".

L'ICSC, calculat a partir d'enquestes a 1.200 negocis, és un indicador "clau del consum i permet anticipar l'evolució de l'activitat econòmica".