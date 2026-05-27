Barcelona llançarà nous Bonus Consum per dinamitzar el comerç local i de proximitat

Es desplegarà en dues fases: pel nou curs escolar i després de la campanya de Nadal
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que la ciutat llançarà nous Bonus Consum amb 370.000 vals per impulsar el consum en el comerç local i de proximitat: "Ho farem per la tornada a l'escola i la pujada de gener, després de Nadal, dos moments clau per al comerç local".
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres al costat de la cinquena tinent d'alcalde de Comerç, Raquel Gil, en la qual ha detallat que el Bonus Consum serà un descompte de 10 euros en compres amb un valor igual o superior a 30 euros i que hi haurà un màxim de 3 bons per persona en les dues campanyes, amb la previsió d'arribar a 100.000 persones.
Ha concretat que la campanya es farà amb un sistema de participació per fases, en la qual tothom qui s'hi inscrigui podrà optar a un primer val, que tindrà un termini d'ús de dos mesos, però que si es fa servir dins els primers 15 dies, es podrà accedir a una segona bonificació.
Ha afegit que si el primer bo no s'utilitza dins aquest termini de 15 dies, ja no es podrà accedir a un tercer, que només el podrà aconseguir qui hagi fet servir els dos primers a temps i a locals del seu barri de residència.
L'alcalde ha assegurat que el projecte s'ha pensat per evitar que una sola persona acapari molts descomptes, de manera que es premia i es limita la participació en el temps.
"VE PER QUEDAR-SE"
Ha recordat que aquesta iniciativa es va fer per primera vegada el Nadal del 2021, en sortir de la covid, com a mesura excepcional per impulsar aquest sector de proximitat i ha subratllat que ara torna en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat i que es tracta d'una política estructural que "ve per quedar-se com a llegat de la capitalitat".
"Segons ens han dit els comerciants, ha estat la millor experiència de promoció del comerç local, la més eficaç per crear i mantenir hàbits en els veïns perquè sàpiguen quines botigues tenen a prop de casa per fer la compra quotidiana", ha sostingut.
Així, l'Ajuntament de Barcelona hi destinarà 4 milions d'euros i calcula que la inversió tindrà un retorn al sector comercial de prop de 12 milions d'euros i que es distribuirà pels 30.000 establiments quotidians de la ciutat durant aquesta tardor i a principis del 2027.
TIPUS DE COMERÇ
Quant a la campanya, Collboni ha explicat que s'ha adreçat a un tipus de comerç molt concret, com peixateries, fruiteries o perruqueries, i que se n'ha exclòs específicament els supermercats 24 hores i els comerços de conveniència.
Una altra de les novetats és que el consistori seleccionarà per concurs públic un banc amb oficina a Barcelona per "operar amb una plataforma tecnològica la gestió dels bons, distribuir els fons als establiments adherits, garantir la traçabilitat i control de totes les operacions i assegurar el compliment de la norma de protecció de dades".
Per la seva banda, Gil ha conclòs que l'anunci del Govern municipal de limitar els supermercats 24 hores ha anat acompanyat de la recuperació del Bonus Consum per insistir en la defensa del comerç local de la ciutat.
Amb tot, el bo només es podrà aconseguir en descarregar una aplicació que el consistori anunciarà més endavant.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona