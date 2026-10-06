Publicat 06/10/2026 14:05

Barcelona llançarà el 13 d'octubre Bonus Consum per valor de 4 milions per utilitzar al comerç local

La iniciativa ja compta amb 200 establiments adherits

Màxim López en unes declaracions als mitjans
EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El gerent de Comerç, Mercats, Restauració i Alimentació de Barcelona, Màxim López, ha anunciat que el 13 d'octubre començarà la nova campanya dels Bonus Consum per impulsar el consum al comerç local i de proximitat, que repartirà 4 milions d'euros en bons per a les famílies.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa aquest dimarts, i ha explicat que els bons són un descompte de 10 euros en compres iguals o superiors a 30 euros i que hi haurà un màxim de 3 bons per persona en dues campanyes, en què la primera serà ara amb la tornada a les aules i la segona al gener, després de Nadal.

Ha concretat que aquesta setmana s'ha obert el termini perquè els establiments comercials de la ciutat es puguin afegir a la campanya i que ja tenen 200 negocis adherits, amb el potencial màxim d'arribar als 30.000.

Ha subratllat que la iniciativa s'ha abordat amb els eixos comercials de la ciutat i que s'emmarca en la Capital Europea del Comerç Local que ocupa Barcelona aquest any i que la inversió de 4 milions preveu un retorn al sector comercial de prop de 12 milions d'euros.

Ha afegit que la campanya va adreçada a un tipus de comerç molt concret, com peixateries, fruiteries i perruqueries, i que s'ha exclòs específicament els supermercats 24 hores i el comerç de conveniència.

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