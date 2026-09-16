Barcelona llança un repte per trobar projectes que millorin la competitivitat del comerç local

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Els 4 guanyadors del concurs rebran un màxim de 50.000 euros per finançar el seu projecte
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha llançat aquest dimecres un repte per buscar solucions innovadores que millorin la competitivitat i sostenibilitat del comerç local, ajudant-lo a adaptar-se a la digitalització, els nous hàbits de consum o el relleu generacional, entre d'altres.
El període de sol·licituds estarà obert fins al 15 d'octubre i està previst que els 4 guanyadors es donin a conèixer el març de l'any vinent, els quals rebran un màxim de 50.000 euros per finançar el seu projecte, explica el consistori en un comunicat.
La presidenta de Barcelona Activa i tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha assenyalat que l'objectiu del repte és que les solucions "tinguin una aplicació directa" als carrers de la ciutat, brindant al comerç eines reals d'adaptació a les noves realitats de consum.
"El comerç local és l'ànima dels nostres barris i un motor econòmic per a la ciutat", ha assenyalat Gil, que ha emmarcat la proposta en la Capitalitat Europea del Comerç Local, que Barcelona exerceix aquest 2026, a més del lideratge de la ciutat en l'àmbit tecnològic.
INICIATIVA
La iniciativa està liderada per l'àrea de Comerç, Restauració i Alimentació de l'Ajuntament, en col·laboració amb la fundació Barcelona Innova i Barcelona Activa i va dirigida a empreses, centres de recerca i universitats, entre altres actors.
Els projectes que es presentin al repte s'hauran d'orientar a impulsar un comerç local més competitiu, digitalitzat i preparat per afrontar els reptes de futur i que continuï sent un actor clau a la ciutat.
En aquest sentit, haurà de promoure un comerç més atractiu, més resilient i sostenible a llarg termini, a més de fomentar la distribució urbana i els serveis de proximitat per construir una ciutat més accessible, eficient i favorable al comerç local.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona