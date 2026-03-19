Barcelona llança un repte per aplicar la IA en la gestió semafòrica dotat amb 200.000 euros

Bonet ho considera un "pas endavant" per reduir la congestió i les emissions del trànsit
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha llançat, a través del Barcelona Innova Lab Mobility (BILM) creat juntament amb Fira de Barcelona, un repte dotat amb 200.000 euros per trobar projectes que apliquin la intel·ligència artificial (IA) en la gestió semafòrica de la ciutat.
Ho han anunciat aquest dijous la primera tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'Urbanisme, Laia Bonet, i el director de Màrqueting Corporatiu i Projectes Estratègics de Fira de Barcelona, Joan Angulo, que han destacat la cooperació entre les dues entitats en mobilitat gràcies al BILM.
Bonet ha destacat el repte com un "pas endavant" del consistori per a una gestió semafòrica més intel·ligent i dinàmica que li permeti adaptar-se a les característiques d'una ciutat amb una gran varietat de formes de mobilitat que, ha afirmat, s'expressen en un espai molt tensionat i dens.
En aquest sentit, ha esperat que el repte, els 2 guanyadors del qual es presentaran en el congrés Tomorrow.Mobility 2026 i rebran un màxim de 100.000 euros per finançar el 80% del seu projecte, aconsegueixi "reduir la congestió de la ciutat i, per tant, les emissions" a més de millorar la velocitat dels autobusos.
Per la seva banda, Angulo ha subratllat el paper de Fira en el BILM per "escalar" els projectes vencedors del repte, estenent el llegat de les fires i congressos que passen per la ciutat, en aquest cas, per aconseguir entre totes les administracions que la mobilitat sigui més segura i sostenible.
ESTUDI
El repte parteix d'un estudi elaborat entre el consistori i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que avalua el potencial d'aplicació de la IA en la gestió del trànsit de la ciutat, atenent-ne totes les particularitats, i planteja un full de ruta per a la seva implementació.
En concret, l'informe destaca Barcelona com una ciutat amb una "base sòlida" pel que fa a la tecnologia de la gestió semafòrica i analitza les experiències de ciutats semblants a nivell urbanístic, com Tessalònica, Roma, París i, fora d'Europa, Shanghai, Bengaluru i Singapur.
En aquest sentit, la capital catalana compta amb més de 40.000 semàfors repartits en més de 1.800 cruïlles, la majoria centralitzats i una bona part amb sensors per informar del trànsit que l'estudi insta a completar, permetent una gestió més dinàmica de la ciutat.
Així mateix, planteja quatre paquets d'aplicació de la IA, des del més bàsic, amb l'aplicació dels diferents patrons semafòrics preestablerts depenent del trànsit, fins a la generació automàtica de patrons, tant a punts o carrers concrets com a nivell de ciutat.
APLICACIÓ
Un cop seleccionats els projectes guanyadors el mes de novembre i anunciats en el Tomorrow.Mobility 2026, des de finals d'any i durant el 2027 es començarà a treballar en la seva aplicació a la ciutat.
Aquest procés, conegut com la Fase 0 del projecte, començarà amb la captació i integració de dades en temps real, seguirà amb el modelatge del sistema i la presa de decisió, la infraestructura de control i operació i acabarà amb la implantació d'un pilot, que durarà uns 4 mesos.
Un cop testat, es començarà a desplegar per la ciutat en 4 fases, estenent la prova pilot a zones de gran potencial per a l'aplicació de la IA i, en la recta final, s'aplicarà als eixos principals i s'integrarà i consolidarà a gran part de la ciutat.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona