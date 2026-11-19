David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació Barcelona Innova, ha llançat aquest dijous una nova convocatòria per impulsar dues solucions innovadores de tecnologia minieòlica per a la ciutat i diversificar les fonts d'energia renovable en entorns urbans "on les condicions del vent acostumen a ser desfavorables".
La convocatòria es fa en col·laboració amb l'Agència d'Energia de Barcelona i la Diputació de Barcelona i destinarà 130.000 euros a la dues propostes triades per desenvolupar, fabricar, instal·lar i implantar les proves pilot durant 12 mesos, informa el consistori en un comunicat.
La tecnologia minieòlica permet generar electricitat a través d'aerogeneradors (turbines eòliques) de petita potència que es poden fer servir per a l'autoconsum als habitatges, empreses o edificis públics.
OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA
La convocatòria busca aconseguir projectes "capaços de millorar el rendiment de la minieòlica en entorns urbans en condicions de vent baix, variable i turbulent, i reduir els impactes acústics i ambientals associats, facilitar-ne la integració a edificis, equipaments i infraestructures urbanes".
A més, també té l'objectiu d'aportar evidències sobre el potencial de reproductibilitat i escalabilitat futura i s'hi poden presentar empreses, startups, centres tecnològics, universitats, agrupacions empresarials i altres entitats amb capacitat per desenvolupar aquest tipus de projectes.
L'Ajuntament ha recalcat que es valoraran "especialment" les propostes que incorporin materials innovadors, així com dissenys o sistemes de control i configuracions híbrides amb altres tecnologies renovables.
Els projectes es podran presentar fins el 19 de gener del 2027 i es preveu que al febrer es coneguin els projectes seleccionats, mentre que entre l'abril i el desembre es pugui fer el desenvolupament, fabricació, instal·lació i posada en marxa dels prototips al Campus Mundet de la Diputació de Barcelona i el monitoratge en entorns reals es farà el 2028.
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