Barcelona lidera l'avanç d'Espanya en economia del coneixement, segons rànquings internacionals

És la tercera ciutat europea preferida per instal·lar una startup

Barcelona lidera l'avanç d'Espanya cap a l'economia del coneixement i és la tercera ciutat europea preferida per instal·lar una startup després de Londres i Berlín, segons el document municipal 'Barcelona en xifres', del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica.

Els indicadors reflecteixen també que és la ciutat europea amb "la millor estratègia de captació d'inversió estrangera" i que va rebre el 2023 el premi 'European Entrepreneurial Region Award' del Comitè de les Regions i la CE, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

És la quarta ciutat del 'Top 100' d'ecosistemes emergents del món, segons 'The Global Startup Ecosystem Report 2023' d'Startup Genome; la novena millor considerada per al talent digital, i la desena més atractiva per als experts digitals.

L'StartUp Heatmap Europe la situa, per sisè any consecutiu, com la tercera europea preferida per establir una startup, i el rànquing City Talent Index 2022 la considera primera del sud d'Europa en captació i retenció de talent.

A més, és la vuitena ciutat mundial i tercera europea més atractiva per a visitants i emprenedors segons el World's Best Cities 2024, de Resonance Consultancy.

És la número 22 en el 'Top 25' de ciutats amb més competitivitat global per vuitè any consecutiu en el Global Power City Index de la Mori Memorial Foundation; i l'informe 'FDi Cities and Regions of the Future 2022/23' (grup Financial Times) la col·loca com a ciutat europea amb millor estratègia per captar inversió estrangera (i enguany acull la Copa Amèrica de Vela).

BARCELONA I CATALUNYA

A Barcelona, el 56,7% d'ocupacions són d'activitats de coneixement alt; és la sisena ciutat en producció científica segons dades de la UPC a partir del Science Citation Index, i concentra en la seva àrea (també més enllà de la ciutat) 10 instal·lacions científiques i tècniques de referència internacional, com són el sincrotró Alba (a Cerdanyola del Vallès) i el supercomputador Mare Nostrum.

Catalunya encapçala el nombre d'empreses innovadores arreu d'Espanya (22,9%), concentra el 26,4% de la despesa en activitats innovadores, i puja 27 posicions en el rànquing d'innovació europeu (Regional Innovation Scoreboard 2023), aconseguint també la categoria d'strong innovator'.

RAQUEL GIL

La regidora de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha destacat que "aquest conjunt de factors erigeixen Barcelona com un pol important d'atracció de talent".

A més, ha valorat el paper líder de la ciutat en captar "talent emprenedor i inversió estrangera i, també, dins de l'ecosistema científic".

EXPORTACIONS I CONGRESSOS

L'àrea de Barcelona és el primer territori exportador d'Espanya; el 2022 va tenir valoris rècord d'exportacions (73.751,2 milions d'euros en el conjunt de la demarcació) i d'empreses exportadores (47.392); i gairebé el 60% de les exportacions des de Barcelona són de nivell tecnològic alt i mitjà-alt.

Barcelona és la quarta ciutat del món més potent en organització de fires i congressos internacionals i fa 21 anys que es manté dins en el 'Top 5', segons la International Congress and Convention Association.

PROJECTES

Entre els projectes en marxa hi ha la Ciutadella del Coneixement, perquè l'entorn del Parc de la Ciutadella sigui un node de coneixement urbà centrat en biomedicina, biodiversitat i benestar planetari, i on es preveu que treballin 1.200 investigadors.

I Barcelona serà la seu del sud-oest d'Europa per a l'Institut d'Innovació i Tecnologia (EIT) de la UE.