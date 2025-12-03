Barcelona està entre les 3 finalistes per ser Capital Europea del Comerç de Proximitat 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha triat Barcelona entre les tres ciutats finalistes --juntament amb Utrecht i Saragossa-- per convertir-se en la primera Capital Europea del Comerç de Proximitat el 2026, que s'anunciarà el pròxim 28 de gener.
En unes declaracions a la premsa, la comissionada de Promoció Econòmica de la capital catalana, Nadia Quevedo, ha destacat que arribar a la fase final del procés suposa un reconeixement al "model d'excel·lència" de Barcelona i a la rellevància del seu comerç de proximitat.
Després de la primera fase de la candidatura, presentada conjuntament entre l'Ajuntament de Barcelona i les diferents entitats comercials de la ciutat, comença una segona fase en la qual s'hauran d'assenyalar les activitats i iniciatives que es faran durant l'any.
Així mateix, Quevedo ha sostingut que si la ciutat ha arribat a la fase final és perquè ja té una tradició treballada durant molts anys: "Per tant, es tracta de treballar per unir i posar el llacet a totes activitats que ja fem".
Per elegir la ciutat guanyadora, la Comissió Europea avaluarà les candidatures segons quatre criteris: la sostenibilitat del comerç, el suport de l'administració als emprenedors i el seu vincle amb la comunitat, la digitalització i l'atractiu de la ciutat i la vitalitat del seu comerç.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona