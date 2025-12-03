Publicat 03/12/2025 10:20

Barcelona està entre les 3 finalistes per ser Capital Europea del Comerç de Proximitat 2026

Archivo - Un comerç al mercat de la Boqueria
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha triat Barcelona entre les tres ciutats finalistes --juntament amb Utrecht i Saragossa-- per convertir-se en la primera Capital Europea del Comerç de Proximitat el 2026, que s'anunciarà el pròxim 28 de gener.

En unes declaracions a la premsa, la comissionada de Promoció Econòmica de la capital catalana, Nadia Quevedo, ha destacat que arribar a la fase final del procés suposa un reconeixement al "model d'excel·lència" de Barcelona i a la rellevància del seu comerç de proximitat.

Després de la primera fase de la candidatura, presentada conjuntament entre l'Ajuntament de Barcelona i les diferents entitats comercials de la ciutat, comença una segona fase en la qual s'hauran d'assenyalar les activitats i iniciatives que es faran durant l'any.

Així mateix, Quevedo ha sostingut que si la ciutat ha arribat a la fase final és perquè ja té una tradició treballada durant molts anys: "Per tant, es tracta de treballar per unir i posar el llacet a totes activitats que ja fem".

Per elegir la ciutat guanyadora, la Comissió Europea avaluarà les candidatures segons quatre criteris: la sostenibilitat del comerç, el suport de l'administració als emprenedors i el seu vincle amb la comunitat, la digitalització i l'atractiu de la ciutat i la vitalitat del seu comerç.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Contador

Contingut patrocinat


Barcelona Economies



Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona