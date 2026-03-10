Barcelona invertirà 9,4 milions fins al 2028 per impulsar un ús de la IA "amb criteri"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament invertirà 9,4 milions d'euros en els pròxims 3 anys, fins al 2028, per impulsar l'ús de la intel·ligència artificial (IA) com a 'early adopters' d'aquesta tecnologia i, "alhora, fer-ho amb criteri".
"La ciutat sempre havia estat pionera en l'ús de la tecnologia i volem recuperar aquesta posició de lideratge, sempre al servei de la ciutadania", ha dit en la presentació aquest dimarts de la nova estratègia municipal d'IA al Cibernàrium de Barcelona Activa.
L'alcalde ha destacat la "doble declaració d'intencions" de l'estratègia, que dona suport a l'aplicació d'aquesta tecnologia en el si del consistori i entre els ciutadans a través dels valors d'ètica, democràcia i sostenibilitat que, segons ell, Barcelona ha representat històricament.
UNA IA "MÉS GOVERNADA"
A continuació, el director del Barcelona Innovation Technology (BIT), Emili Rubió, ha desgranat l'estratègia en 37 accions concretes dividides en 6 eixos i 21 objectius per "passar a una nova fase d'adopció de la IA" a la ciutat.
Entre les principals mesures, destaquen l'impuls de plans de capacitació tant per a treballadors de la corporació com per a la pròpia ciutadania, un pla d'impuls de la tecnologia per a autònoms i petites empreses i la creació d'una oficina municipal de la IA.
Rubió ha explicat que la finalitat de l'estratègia "no només és aplicar la IA, sinó fer-ho de manera més governada, al servei de la ciutadania i intentant aprofitar tot el seu potencial", objectiu amb el qual la ciutat no comença de zero, sinó que hi treballa des del 2021.
Respecte al pressupost, que Collboni ha equiparat al de les grans capitals tecnològiques internacionals, durant aquest 2026 es destinaran 2,4 milions a engegar l'estratègia; el 2027, es mobilitzaran 3,9 milions al seu desplegament, i el 2028, 3,1 milions per consolidar-la.
EINES
Rubió també ha anunciat que abans de l'estiu, el BIT haurà desenvolupat 3 eines municipals basades en la IA: la primera es tracta del conegut Habot, un assistent conversacional de l'oficina d'habitatge, ja disponible en el seu web, amb informació sobre la legalitat vigent.
La segona és un assistent dedicat a facilitar informació sobre tràmits senzills, com la sol·licitud de la llicència de resident per a la zona verda o l'accés al padró municipal, que estarà disponible per a la ciutadania en les pròximes setmanes.
I la tercera es tracta d'un dispositiu de traducció automàtica a temps real, tant textual com oral, que abans de l'estiu es desplegarà a les oficines dels serveis socials i atenció al ciutadà amb 180 unitats, i que es preveu que en un futur es pugui estendre a la Guàrdia Urbana.
El BIT també treballa en altres eines, com un assistent per agilitzar la concessió de llicències d'activitat i un altre per al procés de subvencions, tots dos en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), a més d'assistents per accelerar l'accés als protocols per part dels treballadors dels serveis socials i la policia, i per millorar la mobilitat en cas d'obres o activitats puntuals.
"LLARG RECORREGUT"
Collboni ha assegurat que l'aplicació de la IA té un "llarg recorregut" i que s'ha d'abordar com més aviat millor, ja que de manera molt ràpida pot tenir conseqüències pràcticament immediates en el dia a dia dels ciutadans.
"La IA té aplicacions infinites i l'Ajuntament ja ha començat", ha assegurat l'alcalde, que també ha advertit del 'gap' que hi ha entre el potencial de la ciutat a nivell tecnològic i l'ús d'aquestes innovacions en la gestió municipal.
Per la seva banda, Rubió ha destacat la voluntat del BIT de, a més de desenvolupar noves eines, anar-les escalant a mesura que van oferint resultats per a un ús "més ambiciós" de la IA.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona