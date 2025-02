El Barcelona International Welcome Desk atén més de 1.200 persones el 2024

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona International Welcome Desk, el servei d'atenció al talent internacional que arriba a la ciutat, ha atès més de 1.200 persones el 2024, amb la qual cosa supera per poc les ateses el 2023 i, per tant, manté el salt d'escala respecte al 2022, primer any del servei, explica el consistori en un comunicat.

Les xifres van ser presentades dimarts per l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, impulsors del projecte, juntament amb representants de la Subdelegació del Govern central a Barcelona, Barcelona Global, 22@Network Barcelona, Acció, Fundació Mobile World Capital Barcelona i la resta d'entitats col·laboradores.

Al llarg dels tres primers anys d'activitat, el Welcome Desk ha arribat als 3.142 usuaris i s'ha fet un total d'11.629 atencions a persones de fins a 123 nacionalitats diferents.

El perfil principal de l'usuari és de menys de 30 anys (47%), amb estudis universitaris (95%) i prové majoritàriament de fora de la Unió Europea (58%), i les seves principals motivacions per venir a Barcelona són les de treballar en una posició d'alta qualificació (29%) o cursar estudis de grau o postgrau (28%).

Així mateix, aquest 2024 ressalta l'increment d'investigadors, que pràcticament es tripliquen i se situen com el tercer públic majoritari atès pel Welcome Desk, un augment que el servei atribueix a la seva "tasca de difusió i coordinació" amb els diferents centres de recerca de l'àrea de Barcelona.

SERVEIS

Pel que fa als principals tipus de serveis sol·licitats, se situen l'atenció informativa sobre la ciutat i els tràmits que cal fer en arribar, l'assessorament en l'àmbit de l'estrangeria i la tramitació de l'alta en el padró municipal.

L'atenció als usuaris es fa tant amb cita prèvia, de manera presencial, des de l'oficina situada a l'edifici Mediatic i al 22@, si bé també es duu a terme en línia, per videotrucada: aquest fet ha permès que un 15% dels usuaris contactessin amb el Welcome Desk des del seu país d'origen.

Una altra novetat del 2024 és que, a més de les esmentades, s'han afegit al conjunt d'entitats col·laboradores quatre noves entitats de l'ecosistema empresarial, tecnològic i d'innovació de la ciutat: Tech Barcelona, Biocat, Barcelona Health Hub i Barcelona Institute of Science and Technology, que també van ser a la presentació de resultats de dimarts.