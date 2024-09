El Barcelona International Community Day reunirà el "talent internacional" el 28 de setembre

La XI edició se celebra amb el lema 'Unique work-life balance'



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El XI Barcelona International Community Day (BICD) reunirà el "talent internacional" el 28 de setembre entre les 10h i les 19h al Museu Marítim amb el lema 'Unique work-life balance'.

Segons un comunicat de l'Ajuntament d'aquest divendres, es tracta d'un espai de benvinguda per a professionals internacionals que han arribat recentment a la ciutat i "la cita de referència per a tots els membres de la comunitat internacional que viuen i hi treballen".

La iniciativa, impulsada a través de la Direcció de Promoció Econòmica Internacional del consistori i amb la participació de Barcelona Activa, tindrà 80 expositors (56 empreses i entitats, 16 associacions i organitzacions sense ànim de lucre i 8 escoles internacionals) i un programa amb més de 60 activitats, i hi participaran uns 90 ponents i experts.

ACTIVITATS

Les activitats es divideixen en tres temàtiques: l'arribada a la ciutat (amb sessions amb informació pràctica sobre temes fiscals, el funcionament del sistema sanitari, consells per trobar escola als fills), negocis i feina (amb activitats d'àmbit professional i informació sobre els recursos de Barcelona Activa) i l'adaptació a la ciutat (amb activitats sobre conèixer Barcelona i fer contactes, com 'speed networkings').

Durant la jornada també tindrà lloc una plantada de gegants --dins la commemoració del 600 aniversari d'aquesta tradició a Barcelona--, el jardí del Museu Marítim acollirà concerts i actuacions en viu, i a l'interior del recinte hi haurà una ludoteca amb activitats infantils.

Es col·locarà un espai dedicat a la Copa Amèrica, amb una pantalla que retransmetrà la regata d'aquell dia, i un estand del Barcelona International Welcome Desk, el servei municipal de suport i acolliment als estrangers que arriben a la ciutat.

MÉS DE 5.000 INSCRITS EL 2023

En l'última edició del BICD s'hi van inscriure 5.072 persones, el 76% de les quals assistien per primera vegada, i va acollir estudiants, emprenedors, membres d'equips de recerca, empresaris, artistes i famílies.

El 26,39% dels assistents van ser persones nacionals, mentre que el 73,61%, estrangers, de 123 països, amb més presència de visitants dels Estats Units, França, Itàlia i Rússia.