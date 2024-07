Barcelona impulsarà una ordenança per fomentar entorns controlats de proves d'innovació

La ministra Diana Morant presenta la guia Sandbox a Barcelona



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha engegat els tràmits per elaborar i aprovar una nova ordenança que fomentarà i facilitarà espais controlats per posar en pràctica "solucions innovadores d'interès públic" a la ciutat.

Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, aquest dimecres en l'acte de presentació de la guia 'Sandbox: entendre i implementar. Guia per a entorns controlats de proves', juntament amb la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; la secretària general d'Innovació, Teresa Riesgo; i els tinents d'alcalde de Barcelona Laia Bonet i Jordi Valls.

Collboni ha assegurat que la intenció és impulsar la innovació per millorar el benestar i la qualitat de vida a la ciutat i, per fer-ho, creu que s'han de crear espais fàcils a nivell regulatori "i que la burocràcia no sigui una trava per als canvis".

Collboni signarà dijous un decret d'alcaldia per establir el model organitzatiu que impulsarà l'elaboració del nou marc regulador, que donarà a l'Ajuntament "les eines i els procediments necessaris per gestionar, en condicions de seguretat, l'adopció i aplicació de solucions innovadores".

L'alcalde ha insistit que les ciutats "han de generar espai perquè passi la innovació i la transformació", a més de fomentar la cooperació entre universitats, centres de recerca i les persones que volen fer experiments.

Per la seva banda, Morant ha destacat que l'objectiu dels Sandbox és crear un ecosistema d'innovació per transformar a través de la ciència el teixit empresarial, el benestar de la ciutadania i l'equilibri territorial

"GENERACIÓ DE VALOR PÚBLIC"

Amb els Sandbox es podrà avaluar la viabilitat i impacte final del producte o servei abans de ser implementat o comercialitzat, i "valorar la generació de valor públic per a la ciutat, a més de retenir l'èxit, fomentar l'atracció de talent i l'activitat econòmica" a Barcelona.

El nou reglament preveu comptar amb un banc d'actius públics, privats i comunitaris que es posaran a disposició de l'ecosistema innovador i s'anirà actualitzant i ampliant, com ara carrers, el port, oficines, biblioteques, festivals o proves esportives, entre d'altres.

Alhora, als creadors els beneficiarà en el sentit que se'ls simplificaran els procediments administratius per fer proves pilot o testejos a la ciutat, i s'atorgarà a les entitats "la projecció i difusió que posiciona la marca Barcelona".

Per a l'ordenança, es constituirà una comissió assessora en matèria d'experimentació i innovació per avaluar la normativa i els procediments vigents amb l'objectiu d'"identificar les limitacions i les oportunitats de millora per testejar innovacions a la ciutat" i definir el contingut que inclourà la futura ordenança.

En l'acte també hi han estat l'alcalde d'Alcoi (Alacant), Antonio Francés; el vicealcalde i regidor de Medi Ambient, Clima, Innovació i Transició Digital de Porto, Filipe Araújo; i la regidora de Turisme, Innovació i Captació d'Inversions de València, Paula Llobet.