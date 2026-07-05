Barcelona impulsarà la formació professional especialitzada en tecnologia de semiconductors

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona i Barcelona Activa, han iniciat els treballs per impulsar una formació professional a la ciutat dirigida a l'àmbit de la tecnologia dels semiconductors per donar resposta a la demanda de professionals del sector.
Ho ha explicat el consistori aquest diumenge en un comunicat, després que el Barcelona Innovation Coast (BIC) i l'Observatori de la Fundació BCN Formació Professional hagin presentat un estudi que xifra en 65.000 els professionals que necessitarà Europa en l'àmbit dels semiconductors.
L'informe, publicat aquest divendres en l'últim consell plenari del BIC, apunta també al fet que les iniciatives de reforç del sector a Catalunya requeriran un alt nombre d'especialistes i situa un dèficit formatiu en perfils tècnics vinculats al disseny, la verificació, els processos, el test i el manteniment.
Segons aquest document, el sector té un potencial de creació d'entre 100 i 115 llocs de treball anuals i almenys la meitat d'aquestes noves posicions estaran vinculades a la formació professional.
Entre les propostes de l'estudi hi ha donar més pes al cicle formatiu de grau superior en Manteniment Electrònic, adaptar continguts curriculars i reforçar mòduls optatius vinculats a semiconductors, a més d'impulsar recursos específics per als centres i formació contínua a les competències que demanda el sector.
FORMACIÓ ESPECIALITZADA
A partir d'aquesta anàlisi, Barcelona Activa està dissenyant una línia de formació especialitzada i de curta durada en aquests àmbits per incloure-la en la seva oferta a partir de 2027.
En concret, preveu abordar formació especialitzada en àmbits com l'electrònica, la mecànica, el manteniment i el muntatge, així com formació més vinculada amb competències digitals com, per exemple, programació, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, ciberseguretat, automatització i desenvolupament de programari.
Per la seva banda, el Consorci d'Educació de Barcelona preveu crear durant el curs 2027-28 continguts sobre semiconductors per a un mòdul optatiu dins del grau superior de Manteniment Electrònic.
JORDI VALLS
El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmat que l'Ajuntament vol situar la ciutat en "l'epicentre de l'ecosistema dels semiconductors", i ha destacat l'atracció del congrés Chipnation aquest 2026 i la posada en marxa a partir de 2027 del vol intercontinental Barcelona-Taipei.
Ha assegurat que Barcelona seguirà teixint aliances internacionals per "mantenir la ciutat a l'avantguarda d'aquest sector", generar noves oportunitats per a la ciutadania, i contribuir a una economia més diversa, innovadora i competitiva.
RAQUEL GIL
La presidenta de Barcelona Activa i tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació, Raquel Gil, ha afirmat que treballen perquè des de la Formació Professional i des de Barcelona Activa la ciutat ofereixi una formació professional i ocupacional en un dels sectors "més dinàmics i estratègics" com el dels semiconductors.
"És estratègic per a Barcelona, i ho és per poder garantir que els barcelonins tinguin el dret a quedar-se, amb llocs de treball ben remunerats, competitius i sostenibles en el temps", ha afegit.
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