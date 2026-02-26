Barcelona impulsa XTalent Digital per formar a 1.000 persones amb discapacitat en 4 anys

El promouen Fundació ONCE, la Generalitat i Barcelona Activa al Parc Tecnològic de Nou Barris
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha inaugurat aquest dijous el nou centre de formació digital per a persones amb discapacitat XTalent Digital, situat en el Parc Tecnològic de Barcelona Activa en Nou Barris, amb l'objectiu de formar a 1.000 alumnes en els propers 4 anys.
A l'acte de presentació hi han anat la cinquena tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo; el vice-president executiu de Fundació ONCE, Alberto Duren, i el ceo de GSMA, John Hoffman.
Després de gairebé dos mesos d'activitat, el XTalent Digital s'afegeix a la xarxa de pols de formació i activitat econòmica de Barcelona Activa des de la formació inclusiva en l'àmbit de la tecnologia, incorporant el model d'ensenyament de Fundació ONCE, que ja realitza a València i Madrid.
Durant aquest any, el centre oferirà 25 cursos de capacitació i formació a diferents nivells sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial i anàlisi de dades, entre altres, permetent a les persones amb discapacitat adquirir habilitats i millorar les seves oportunitats laborals.
El XTalent Digital, que ha suposat una inversió d'1,2 milions d'euros aportats entre les diferents administracions implicades i la pròpia Fundació ONCE, se suma també a l'oferta del Parc Tecnològic de Nou Barris, com el 42 Barcelona impulsat per Telefónica i el Cibernàrium.
RAQUEL GIL
Gil ha destacat la rellevància del XTalent Digital per "garantir un accés real a les competències digitals" per part de les persones amb discapacitat, generant més talent i reduint la bretxa tant social com a competencial que existeix.
Ha emmarcat l'impuls al nou centre en la voluntat del govern municipal de garantir el dret a quedar-se dels seus ciutadans, aconseguint que "tot el talent que neix aquí pugui créixer i trobar treball aquí", sigui com siguin les seves capacitats.
MÒNICA MARTÍNEZ
Per la seva banda, Martínez ha reivindicat la "capacitat transformadora d'aquest gran projecte" que, ha assegurat, no és un fenomen aïllat, sinó que forma part d'una estratègia catalana i barcelonina per consolidar-se com a pol de talent i inclusió.
També ha cridat a totes les persones amb discapacitat a "no renunciar als seus somnis" i ha assegurat que tant el Govern com Ajuntament es deixaran la pell perquè disposin de totes les oportunitats per complir-los.
ALBERTO DURÁN
Durán ha afirmat que el XTalent Digital aconsegueix bolcar el compromís de Fundació ONCE amb la formació tecnològica inclusiva, en marxa des de 2019, amb l'objectiu de "garantir la participació de les persones amb discapacitat a l'àrea digital i que el seu talent no es desaprofiti".
"No deixarem d'intentar que la nova bretxa digital no se sumi a la bretxa social ja existent", ha assegurat Durán, que ha defensat que les persones amb discapacitat han de ser protagonistes en aquest tipus de formació, evitant així una major fractura social.
JOHN HOFFMAN
Finalment, Hoffman ha destacat la "poderosa imatge" que representa el nou centre en demostrar que el treball del futur ha de ser diferent, més representatiu i totalment equipat per a la màxima inclusió de la ciutadania.
"Us necessitem a vosaltres i també les vostres habilitats", ha assenyalat Hoffman, que també ha destacat el XTalent Digital com a exemple de col·laboració público-privada i la seva capacitat per enfortir l'ecosistema digital de Barcelona.
NOU BARRIS
El desplegament del XTalent Digital s'emmarca en el compromís del govern municipal amb el districte de Nou Barris, que Gil ha destacat com a "protagonista de la transformació de la ciutat", especialment en l'àmbit digital, vehiculat a través de la Mesura de Govern aprovada recentment en el consistori.
També s'alinea amb l'estratègia municipal per l'Ocupació de Qualitat de les Persones amb Discapacitat 2025-2027: actualment, aquest segment de població representa un 3,1% de la població activa i un 2,8% de l'ocupada, i la seva taxa d'ocupació és del 30,5%, 2,5 vegades inferior a la de la resta de la població.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona