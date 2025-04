Barcelona impulsa un pla a 5 anys amb 140 milions d'euros per a l'economia de les cures

Contempla més de 100 accions emmarcades en 4 eixos

L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat la mesura de govern Barcelona cap al dret a la cura (2025-2030), que marca l'estratègia i les accions per abordar els reptes i l'economia de les cures a la ciutat en els pròxims 5 anys amb un pressupost de 140.549.794 euros.

La mesura, treballada per la regidoria de Promoció Econòmica i Feminismes, la de Salut i Barcelona Activa, s'ha elaborat de manera col·laborativa amb entitats socials, professionals del sector i persones cuidadores i cuidades, ha explicat el consistori en un comunicat.

L'objectiu és consolidar Barcelona com un referent internacional en la defensa del dret a la cura i la construcció d'un model de ciutat més just, inclusiu i amb una economia que posi la vida al centre.

Segons l'Ajuntament, el 2040, 1 de cada 4 barcelonins tindrà més de 65 anys, i actualment un 21% de la població en té més de 65 i, d'aquestes persones, el 57% són dones i una de cada cinc viuen soles.

D'altra banda, al 22% de les llars de la ciutat hi viuen infants i adolescents, i el 13,4% dels domicilis estan formats per famílies monoparentals, majoritàriament encapçalades per dones.

FULL DE RUTA

Les dades demostren que a la capital catalana hi ha 339.000 persones que fan feines de cures no remunerades, i pràcticament 6 de cada 10 són dones.

En aquest context, la mesura de govern defineix un full de ruta fins al 2030 amb l'objectiu de garantir el dret universal a rebre i a proporcionar cures en condicions dignes, reconèixer-les com un bé públic essencial que ha d'estar garantit per l'administració.

Per això, proposa avançar cap a un sistema que sigui "integral, corresponsable, innovador, feminista i sostenible" que respongui a les necessitats canviants de la ciutadania al llarg del seu cercle vital.

A més a més, aquest canvi suposa una oportunitat per al desenvolupament econòmic i tecnològic, convertint les cures en un sector "estratègic" que pot generar ocupació de qualitat, fomentar la innovació i dinamitzar l'economia, segons el consistori.

PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR

En total, la mesura contempla més d'un centenar d'accions, amb propostes noves i d'altres que es consoliden, i totes s'emmarquen en 4 eixos: enfortir els serveis públics, impulsar l'economia de les cures, reconèixer i donar suport a les persones cuidadores fomentant la corresponsabilitat i, finalment, construir aliances feministes.

La regidora de Feminismes, Raquel Gil, ha celebrat que aquest pla abordi amb perspectiva feminista tots els reptes i ha apostat per la millora de la professionalització i les condicions laborals del sector; finalment, la regidora de Salut, Marta Villanueva, ha afegit que l'objectiu del consistori és convertir Barcelona en una ciutat on les cures siguin un dret universal per a tothom.