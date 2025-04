Barcelona impulsa un pla amb 7,8 milions per "agilitzar i simplificar" tràmits administratius

S'unificaran en un mateix procediment tràmits d'obres que no requereixin intervenció municipal

La tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Laia Bonet, i el d'Economia, Jordi Valls, han presentat el pla Barcelona fàcil, una mesura de govern que destinarà 7,8 milions d'euros a "agilitzar i simplificar" tràmits administratius en l'àmbit urbanístic, el normatiu i l'administratiu en relació amb la ciutadania.

Ho han explicat en una roda de premsa aquest dijous, en la qual Bonet i Valls han coincidit en la necessitat d'"agilitzar els processos" per evitar un allunyament entre la ciutadania i l'administració.

En aquest sentit, el pla comptarà amb tres eixos i 18 accions --cadascuna amb el seu propi calendari--, que es desplegaran entre el 2025 i 2027 amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència i "fer les coses fàcils", ha explicat Bonet.

TRÀMITS URBANÍSTICS

Actualment, un 96% dels tràmits urbanístics es fan de manera automatitzada i electrònica i un 4% amb la intervenció municipal (les anomenades llicències), i l'objectiu de l'Ajuntament és reduir el període de tramitació de les gestions que requereixen un termini més extens.

En aquesta línia, es contempla la reducció de la normativa urbanística amb la unificació de normatives i tramitacions de llicències d'obres i activitat en un mateix procediment; és a dir, del 96% que no requereixi llicència d'obres, s'unificarà en un sol comunicat perquè es puguin iniciar sense haver d'esperar a l'anàlisi de tot el procés.

"Comuniques i comences", ha dit Bonet, que ha augurat una reducció del temps d'espera, però abans d'això caldrà la modificació de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres' (Orpimo).

A més, arran de les "reivindicacions històriques" del sector de la construcció, el consistori crearà l'Oficina d'Atenció al Professional per millorar la comunicació entre l'administració i els professionals que necessitin fer tràmits i resoldre dubtes d'interpretació de la normativa, amb previsió que estigui operativa durant el segon semestre del 2026.

EMPRESES I CIUTADANIA

Respecte a l'atenció a la ciutadania, l'Ajuntament s'ha marcat com a objectiu incrementar la digitalització de procediments i tràmits sense eliminar l'atenció presencial, per així arribar al 95% dels tràmits ciutadans en format digital per al 2027.

Sobre l'eix normatiu, Valls ha indicat que actualment l'Ajuntament compta amb 555 disposicions o normes, i per això el pla contempla derogar les que estiguin obsoletes, bé siguin ineficaces o generin duplicitats, per així facilitar la relació amb la ciutadania i reduir la burocràcia.

D'altra banda, en l'àmbit de les subvencions i les contractacions municipals, el govern també ho vol adequar a les necessitats d'entitats i ciutadans, i per això es preveu la implementació d'una nova aplicació per a la tramitació que simplificarà el procés intern de revisió i la justificació de les convocatòries.

Finalment, Valls ha apostat per la simplificació de l'ecosistema digital de l'Ajuntament, un fet que pot generar un creixement "important" de les millores tecnològiques que pot fomentar l'activitat econòmica de la ciutat.