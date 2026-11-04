David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Barcelona impulsa un manifest a favor de l'economia blava amb el suport de 24 ciutats i 9 regions
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
L'Ajuntament de Barcelona i el Centre Col·laborador del Decenni de l'Oceà en Economia Oceànica Sostenible (DCC-SOE) han impulsat un manifest a favor de l'economia blava, que ja ha rebut el suport de 24 ciutats i 9 regions, com Nova York, Venècia i Rio de Janeiro.
El 'Barcelona Manifesto' s'ha presentat aquest dimecres en el marc del Tomorrow.Blue Economy, que se celebra del 3 al 5 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ha explicat el consistori en un comunicat.
L'objectiu de la iniciativa és situar la resiliència costanera com una prioritat estratègica de les agendes urbanes, econòmiques i ambientals internacionals, i proposa un "canvi de paradigma" a l'hora d'entendre la costa per a l'administració pública.
ATRACCIÓ DE CAPITAL PRIVAT
En concret, el document planteja desenvolupar nous models de governança i mecanismes de finançament innovadors que permetin atreure capital privat, complementar la inversió pública i generar retorns socials i ambientals a través del litoral.
El manifest estarà obert a adhesions fins a la celebració del Decenni de l'Oceà de Rio de Janeiro de l'abril del 2027, amb l'aspiració de consolidar una comunitat internacional que faciliti l'intercanvi de coneixements i la cooperació entorn de l'economia blava.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona