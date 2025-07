Barcelona impulsa una finestreta única perquè empreses innovadores utilitzin la ciutat com a banc de proves

Collboni celebra que l'administració orienti la innovació cap al bé comú

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha presentat aquest dimarts una ordenança d'espais d'experimentació amb la qual s'impulsarà una finestreta única per facilitar que empreses i actors innovadors facin proves pilot a l'espai públic de la ciutat.

Ho ha explicat en un acte al Saló de Cent amb el director de BIT Habitat, Michael Donaldson, i el cap dels serveis jurídics del consistori, Manuel Mallo, i que ha comptat amb la presència de més d'un centenar de representants d'empreses, universitats i administracions públiques que treballen en l'àmbit de la innovació.

L'ordenança regula els anomenats Espais d'Experimentació Urbana, entorns delimitats segurs on es podran desenvolupar aquestes proves, que serveixen "per validar solucions innovadores amb impacte en la gestió urbana".

Bonet ha expressat que la nova norma és una "eina transformadora per fer de Barcelona una ciutat laboratori i un espai viu on trobar solucions innovadores en entorns reals".

A més a més, el cap dels serveis jurídics ha destacat que la nova norma també protegirà els drets de la ciutadania en tot allò que els pugui afectar, "com la protecció dels drets d'imatge o la privadesa de dades".

EXCEPCIONS EN LA NORMA

Per aplicar la norma, l'Ajuntament estableix el marc jurídic per "autoritzar, supervisar i avaluar proves pilot i projectes d'innovació en entorns reals de la ciutat", ha assenyalat Mallo.

Amb aquest marc jurídic, la finestra oberta centralitzarà el debat en una comissió única amb tots els actors corresponents per demanar els permisos per "tirar endavant o no" el projecte que s'ofereixi al consistori.

"L'ordenança recull dos grans instruments: els Espais d'Experimentació a llocs delimitats, i el Sandbox, que és el que suposa un canvi i una millora perquè s'activa en el moment que una prova no està permesa per una ordenança municipal", ha concretat Donaldson en relació amb la part tècnica.

"No van al mateix ritme les innovacions i la legislació, hem de fomentar la innovació per resoldre problemes tenint en compte que la tecnologia no és la mateixa que fa 25 anys i que tenim lleis i normatives que són de fa 25 anys", ha afegit.

JAUME COLLBONI

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la innovació i la tecnologia "no són neutres", han explicat fonts municipals consultades per Europa Press.

"Tenen un impacte i fins i tot poden generar desigualtats, tan bon punt una administració orienti la innovació cap al bé comú serà un missatge de cap on ha d'anar l'ús de les tecnologies", ha afegit.

La iniciativa l'ha impulsada la primera tinent d'alcaldia i es durà a terme per a l'aprovació inicial en la Comissió del Plenari del mes de novembre i el govern municipal preveu que s'aprovi definitivament el gener del 2026.