Barcelona Global exposa a Collboni les seves prioritats per potenciar el "talent d'impacte"

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha exposat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, les seves prioritats per potenciar "la ciutat del coneixement i del talent d'impacte" i ha demanat més col·laboració públic-privada i lideratge de la societat civil per afrontar els reptes, informa en un comunicat.

Una delegació de l'associació, encapçalada per la seva presidenta, Maite Barrera, s'ha reunit aquest dimarts a l'Ajuntament amb Collboni i li ha plantejat les seves prioritats, com "comptar amb un aeroport internacional, imprescindible per atreure inversions i talent internacional, i que respecti l'ecosistema de la zona".

Altres reptes que ha proposat per als propers quatre anys són la descarbonització de la ciutat amb mesures com un augment de les infraestructures de recarrega elèctrica; un pacte metropolità i complir amb les inversions en rodalies per descongestionar la mobilitat, i incrementar la construcció d'habitatge assequible.

Així, ha demanat "agilitat" en els projectes estratègics, com els centres d'investigació, eliminar les barreres per al talent i l'atracció d'inversions i projectar internacionalment Barcelona.

Barrera també ha explicat a l'alcalde els projectes que té en marxa l'associació per fer de Barcelona una ciutat atractiva per al talent d'impacte i l'activitat econòmica, una "ciutat que ofereixi oportunitats i faci una clara aposta per l'economia del coneixement i la investigació com a motor de creixement".

Amb tot, durant la reunió, Barcelona Global ha demanat compromís per continuar amb la col·laboració públic-privada entre l'Ajuntament i la societat civil per atreure nous projectes, esdeveniments internacionals d'impacte econòmic, 'hubs' digitals i centres d'investigació.