Barcelona i la Fundació Once formaran persones amb discapacitat en matèria digital

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Onze han signat un protocol de col·laboració amb què es comprometen a desenvolupar l'any 2025 un nou campus referent en inclusió laboral de persones amb discapacitat, per formar-les en matèria digital i millorar el seu accés al mercat laboral.

És un centre de formació per millorar les competències digitals sota el nom 'XTD Barcelona' (acrònim de X Talent Digital) i se situarà en el Parc Tecnològic de Barcelona Activa, a Nou Barris, informa l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.

Mitjançant aquesta col·laboració, es concebrà un nou pol d'activitat que promourà el talent digital, la innovació i la diversitat en el sector tecnològic "amb la millora de l'ocupabilitat i la inclusió de persones amb discapacitat".

Al setembre es farà una primera experiència pilot de 'XTD Barcelona' en el Cibernàrium del Parc Tecnològic de Barcelona Activa, amb una formació de 550 hores presencial, titulada 'Programa el teu futur: fes del desenvolupament web la teva professió' per a un grup de 20 estudiants amb discapacitat.

"UN PAS FERM"

La regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Solitud de Barcelona, Marta Villanueva, ha reivindicat que aquest centre suposa "un pas ferm cap a la inclusió laboral i la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat".

Per la seva banda, la directora de Formació, Ocupació, Operacions i Estudis de la Fundació Once, Savina Lobato, ha manifestat "la importància de poder comptar amb un espai com XTD Barcelona en un territori com Catalunya", que assegura que suposarà un gran benefici per a les persones amb discapacitat.