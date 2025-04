Barcelona i la Fundació La Caixa obren la 5a convocatòria d'ajuts a projectes de recerca

El programa està dotat amb 2 milions d'euros

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa han obert la 5a convocatòria de subvencions per finançar projectes de recerca i innovació de la ciutat, dotat amb 2 milions d'euros; 1,2 milions aportats pel consistori i 800.000 per la fundació.

En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament ha explicat que aquesta mesura vol fomentar el talent local i les ocupacions científiques, i s'emmarca en el Pla Estratègic de Ciència i Innovació 2024-2027, que pretén impulsar la recerca a la capital catalana.

L'objectiu d'aquesta línia de subvencions és proporcionar evidències científiques per resoldre els "reptes urbans" que té la ciutat de Barcelona, o bé impulsar una nova tecnologia a través de la innovació.

JORDI VALLS

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, ha valorat la trajectòria d'aquesta convocatòria i ha reconegut que, en un moment en el qual "es discuteix i es posa en dubte fins i tot la veracitat de la ciència", aquestes subvencions reforcen l'aposta de Barcelona per la recerca científica.

Valls ha assegurat que Barcelona, "com a capital científica i tecnològica d'Espanya i una de les principals d'Europa", té responsabilitats respecte a Europa entre les quals hi ha la de donar oportunitats a la gent jove, als qui són més innovadors i qui que són científics.

CINQUENA EDICIÓ

Aquest programa ha arribat a la 5a edició, fruit dels "successius convenis" de col·laboració signats entre l'Ajuntament i la Fundació La Caixa, i ja ha subvencionat 35 projectes, amb una contribució de 5 milions d'euros, als quals se sumen els 2 milions d'aquesta nova convocatòria.

Els projectes es poden presentar fins al 19 de maig i s'han de basar en tres àmbits temàtics: Ciències de la salut i ciències de la vida; Innovació tecnològica i ciutat, i Sostenibilitat i canvi climàtic.

A aquesta convocatòria només s'hi podran presentar projectes impulsats per una agrupació de com a mínim tres persones jurídiques, entre les quals hi ha d'haver com a mínim dues institucions que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

Els projectes seran finançats fins a un 80% del seu cost, amb un màxim de 150.000 euros per iniciativa i una durada de 24 mesos.