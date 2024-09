Barcelona formarà 3.500 persones en programació web i anàlisi de dades en els pròxims 5 anys

Barcelona Activa prepara una licitació d'11,6 milions per a la formació



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona formarà 3.500 persones entre 2025 i 2029 en programació web i anàlisi de dades, amb cursos digitals especialitzats d'acord amb les demandes actuals de les empreses, que seran gratuïts i oberts a tothom.

En aquest sentit, l'agència municipal de promoció econòmica Barcelona Activa prepara una licitació d'11,6 milions d'euros en fins a vuit lots perquè empreses capdavanteres en formació tecnològica ofereixin aquesta oferta educativa a l'IT Academy, segons ha anunciat aquest dimecres durant una visita al centre la regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil.

"Preparar-se per a un món com el digital per a nosaltres és important perquè estem veient que és un sector on hi ha un 'gap' importantíssim entre els treballadors i les ofertes de treball que s'estan generant", ha remarcat Gil, que alhora ha defensat que les persones puguin comptar amb recursos per estar llestes per entrar en aquest camp.

Amb aquesta nova iniciativa, Barcelona Activa mantindrà i ampliarà la seva oferta formativa en l'àmbit de la programació i l'anàlisi de dades amb l'objectiu d'assegurar un "flux continu de talent altament qualificat" per al desenvolupament del sector tecnològic i la competitivitat empresarial de la ciutat.

En aquest sentit, Gil ha subratllat que la captació de talent és, textualment, sens dubte, un dels elements que ajuda a ser competitius, però ha recordat que la generació de talent també ho és.

DETALLS DE LA FORMACIÓ

La previsió per a aquesta formació és de set setmanes, tot i que Gil ha apuntat que hi ha persones que triguen més a completar-la en haver de compatibilitzar-la amb una feina, o menys en el cas que comptin amb coneixements previs.

També ha explicat que hi ha diferents moments durant l'any en què els interessats poden accedir a aquestes formacions, la qual cosa els permet ser "àgils" en la resposta i no tractar amb llargues llistes d'espera.

Aquests cursos formatius públics estan oberts a tothom i especialment adreçats a aquells que vulguin dur a terme una reconversió laboral ('reskilling', en anglès) o millorar la seva ocupabilitat dins el sector.

INSERCIÓ LABORAL

El centre de formació tecnològica IT Academy ha format des del 2018 prop de 3.200 persones en perfils com el desenvolupament web ('front-end' i 'back-end') i l'anàlisi de dades ('data analytics', en anglès).

La taxa d'inserció laboral de l'IT Academy arriba al 84% i un 40% dels participants són dones, una xifra que se situa per sobre de la mitjana del sector tecnològic a la ciutat amb un 30,64% segons el 'Digital Talent Overview 2024' de la FMWC.