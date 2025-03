El Barcelona Fashion Forward exposarà els seus guanyadors en una botiga pop-up al passeig de Gràcia

El programa ha assessorat 69 marques de moda en les sis edicions que ha organitzat fins avui

BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Fashion Forward (BFF) exposarà el treball de les 4 marques guanyadores de la seva cinquena edició en una botiga pop-up al passeig de Gràcia, que obrirà des d'aquest dijous fins al 30 de juny.

La nova pop-up actuarà com un "aparador únic" en un dels carrers comercials més emblemàtics del talent de la moda que hi ha a la ciutat, brindant una oportunitat a les marques Boulard BCN, Joplin Atelier, Naida C. Castel i Rubearth, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.

El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha destacat que les marques podran "testar el seu producte i relacionar-se directament amb el client" gràcies al BFF, el programa impulsat pel Govern a través del Disseny Hub Barcelona (DHub) en col·laboració amb Barcelona Activa amb l'objectiu d'impulsar el talent emergent en el sector amb l'acompanyament a dissenyadors i marques de moda.

Marcé també ha celebrat la "rellevància" que estan aconseguint les empreses que passen pel programa, amb fites destacades com l'obertura de botigues pròpies, l'augment de vendes i l'increment de la notorietat i la visibilitat.

La pop-up estarà situada al Lync & Co Barcelona Club, la botiga insígnia d'aquesta marca de cotxes a Barcelona on es combina disseny i creativitat amb peces d'art atrevides, concerts en directe i xerrades inspiradores i que, a més, funciona amb energia 100% renovable.

MARQUES

Entre les guanyadores de l'últim BFF hi ha Boulard BCN, una marca prêt-à-porter nascuda el 2020 durant la direcció d'Ugo Boulard, que presenta una visió "subtil, sofisticada i elegant" de la moda europea, en què el dissenyador s'inspira tant en la cultura modernista de Barcelona com en les seves arrels franceses.

D'altra banda, Joplin Atelier va néixer després d'un viatge per la Ruta 66 de les germanes Aida i Laura Molano, en què combinen luxe i creativitat per crear peces elegants, teixits d'alta gamma i acabats "impecables" per a una estètica chic amb un toc de nostàlgia.

Naida C. Castel és una marca de joieria artesanal que neix del desig d'interlocutòria-expressió de la seva creadora, que pretén evitar convencionalismes en les peces i concebre-les com objectes "rebels, indòmits i contemporanis" pensats per al ritme de la vida diària.

Finalment, Rubearth és la marca del dissenyador Gabriel Nogueiras, que ha provat de "redefinir" la moda masculina fusionant disseny, art i tecnologia transformant materials d'alta qualitat en peces innovadores que combinen creativitat, multifunció tecnològica i sostenibilitat.

SIS ANYS DE BFF

Des que es va crear fa 6 anys, el programa BFF ha assessorat 69 empreses o marques de moda emergents, xifra en la qual s'inclouen les 15 empreses participants en la pròxima edició del programa, que es van seleccionar el passat mes de febrer i que actualment ja reben les formacions grupals i mentories de la Fase 1.

Al juliol se seleccionaran les quatre empreses guanyadores que passaran a la Fase 2, que iniciaran el pla de serveis el setembre del 2025: entre els aspectes que es treballen en aquest pla hi ha la millora de la comercialització de la marca, de la comunicació i la digitalització.

El BFF està adreçat a autònoms o empreses de Barcelona o l'àrea metropolitana especialitzades en el disseny, la confecció i la comercialització de productes tèxtils acabats de dona, home, infantil, calçat o accessoris, de les quals es valora la innovació, la creativitat i la sostenibilitat i que tinguin una trajectòria d'entre 1 i 5 anys.