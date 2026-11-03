Barcelona exposa a SCEWC la tecnologia que fa servir per oferir solucions a la ciutat

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encapçalat aquest dimarts la visita del Govern municipal a l'estand de l'Ajuntament en la fira Smart City Expo World Congress (SCEWC), que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona fins dimecres, i on s'exposen les tecnologies que el consistori fa servir per donar solucions en diferents àmbits de la ciutat.
Collboni ha estat acompanyat per la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, amb qui també ha visitat l'espai de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el de Barcelona Serveis Municipals (BSM).
En concret, l'espai de l'Ajuntament explica les solucions que està aplicant i estudiant en mobilitat, habitatge, serveis a les persones, en simulacions per prendre decisions, seguretat i emergències, espai públic i innovació urbana, i reptes climàtics.
PUNT LILA MÒBIL
La Guàrdia Urbana exposa un projecte de Punt Lila mòbil, amb un braçalet que ajuda a localitzar una persona en el moment d'una agressió; mentre que en mobilitat i urbanisme l'Ajuntament compta amb una aplicació per simular talls de carrers o canvis de sentit en grans esdeveniments, com un partit del FC Barcelona, per visualitzar els efectes que tindria.
Gil ha afirmat en unes declaracions als mitjans que volen explicar a la resta de ciutats del món com aprofiten la tecnologia per donar solucions en aquestes qüestions a través d'aplicacions i projectes innovadors.
"És una oportunitat per veure com, des de les ciutats, que al capdavall som qui assumim les conseqüències climàtiques o les de manca d'habitatge, ens organitzem per aprofitar la tecnologia i per treballar de manera diferent i construir respostes que permetin que les ciutats siguin més resilients i més sostenibles", ha dit Gil.
AMB I BSM
A l'estand de l'AMB s'exposa la transformació de l'avinguda Diagonal en l'entrada a Barcelona; la transformació de l'eix Besòs, i la nova Àrea Vallès.
Per la seva banda, l'espai de BSM exposa la primera macroestació per recarregar vehicles elèctrics que se situarà a la capital catalana.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona