Barcelona exposa 14 empreses amb solucions tecnològiques en el IOT Solutions World Congress

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert el seu estand en el IOT Solutions World Congress 2024 --al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)--, on exposa 14 empreses amb solucions tecnològiques d'internet de les coses (IOT) per a la indústria, la mobilitat i la salut fins al 23 de maig.

Algunes de les solucions tecnològiques de les empreses són la digitalització de les parades d'autobusos amb pantalles i botó de SOS de l'empresa Argos Corp, un programari amb un algorisme per a la gestió del temps dels professionals de la salut de Bold Work Planner i sensors per a la supervisió intel·ligent i la gestió d'edificis d'Iquadrat, ha informat el consistori en un comunicat.

La resta d'empreses exposades a l'estand --de 255 metres quadrats-- són AEInnova, Eassefy, Esed, JVV Group, OKO, Park4dis, Sensotran, Use It IoT, Taxitronic, Ulbios i Wavecontrol.

Barcelona Activa també ha organitzat una taula sobre el IOT en el sector de les cures, una sessió sobre les start-ups participants en el Deep Tech Fund, 'tours' amb empreses industrials i una taula rodona amb empreses com Apolo Analytics, Edco Disseny i Kenos Technology, entre d'altres.

Durant els mateixos dies el recinte també acull la quarta edició del Barcelona Cybersecurity Congress, en el qual Barcelona Activa ha organitzat trobades de reclutament, un 'marketplace' de talent i sessions d'acompanyament en la recerca de feina en aquest sector.