Barcelona exhibirà a ISE el "potencial creatiu i tecnològic" del seu sector audiovisual

El congrés se celebrarà a la capital catalana del 3 al 6 de febrer
BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, exhibirà en l'Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra del 3 al 6 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, el "potencial creatiu i tecnològic" del seu ecosistema audiovisual local, amb la col·laboració de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Clúster Audiovisual de Catalunya.
La cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Raquel Gil, ha destacat que l'ISE "tornarà a posar novament la ciutat al centre de les indústries audiovisuals i tecnològiques, acollint un congrés referent mundial que preveu superar els 85.000 assistents i que ja suma un 6,5% més d'expositors", informa el consistori en un comunicat aquest dijous.
"Comptar amb l'ISE potencia clarament el sector de les indústries creatives a Barcelona, un sector que aposta pel talent i en el qual Barcelona destaca tant per les seves empreses consolidades, com les emergents i emprenedores, que per exemple ja comencen a sortir del pol d'Activitat Econòmica Barcelona XRLaB de Palo Alto", ha dit Gil.
Així, l'espai de l'Ajuntament en el congrés se situarà a la Congress Square i vol esdevenir un "punt de trobada i aparador del talent creatiu, audiovisual i emprenedor de la ciutat", amb empreses locals que generen negoci amb propostes variades.
L'estand també comptarà amb una zona expositora per presentar projectes d'"empreses capdavanteres" de Barcelona i amb una àgora que oferirà un programa ampli de ponències i taules rodones al voltant de les últimes tendències del sector, i que facilitarà les trobades 'one to one' entre actors.
NOVETATS
Com a novetat, en aquesta edició de l'ISE la televisió pública de Barcelona, Betevé, s'incorpora com a 'media partner' i emetrà en directe els seus informatius del migdia des de la zona àgora, convertida en un plató.
També permetrà seguir en directe alguns dels "millors moments" del congrés i participarà en l'organització i emissió de part de les taules rodones programades per, en les seves paraules, facilitar-ne el seguiment al gran públic.
PROGRAMA
El consistori ha detallat que entre les 20 activitats que integren la programació de l'ISE, destaquen diferents taules rodones vinculades a l'"arquitectura, les solucions tecnològiques més innovadores i l'ús de la robòtica", entre d'altres, per mostrar els reptes del sector.
"La generació i captació de talent serà un altre dels eixos principals de l'àgora amb una trobada amb el Consorci d'Educació de Barcelona, centres educatius especialitzats i empreses col·laboradores per parlar dobre eines de suport com l'Oficina FP Empreses de Barcelona Activa", ha afegit.
També es donarà a conèixer el Taller d'Oficis i dels Espectacles en l'especialitat de so i il·luminació, que ofereixen formació i pràctiques, amb un intercanvi d'experiències entre estudiants, docents i empreses, i aquests últims acostaran les oportunitats laborals que ofereixen i les seves demandes quant a talent.
Per reforçar el potencial de l'ecosistema i l'aposta del consistori pel sector, es donaran a conèixer els principals projectes incubats a Barcelona XRLaB.
El consistori també col·laborarà en la presentació del projecte 'Digital Twins' del Ministeri d'Educació, desenvolupat, entre d'altres, per l'escola municipal de mitjans audiovisuals de Barcelona; i del primer informe de Robòtica Audiovisual elaborat pel Clúster Audiovisual de Catalunya i l'Observatori Switch.
EMPRESES CAPDAVANTERES I TALENT LOCAL
El 'showroom' d'empreses ofert a l'estand de l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa permetrà conèixer 7 empreses capdavanteres de l'entorn audiovisual, com Estudio Gurugú, que planteja una experiència immersiva per "transformar la manera com assistim als esdeveniments musicals en directe".
Framemov, a través del seu projecte 'DynAImic Persona', proposa una experiència interactiva en temps real en què la presència del visitant es capta per una càmera i és transformada en una creació artística mitjançant la intel·ligència artificial (IA).
L'empresa Into Reality tindrà el seu reproductor web interactiu que permet visitar en directe un esdeveniment de la ciutat que se celebra en un altre espai; mentre que Emogg, oferirà un joc audiovisual que mesura en temps real com se sent i reacciona el públic durant una experiència en directe.
Produktia mostra 'The Virtual Layer', una experiència de realitat mixta col·laborativa i interactiva que permet dissenyar espais i productes; i, finalment, Flopwork i Studio, presenten juntes 'Reactiva', una proposta immersiva amb control gestual a través d'IA.
El talent local també hi és present a través de 8 empreses a l'Innovation Park: Animm, IT'S ON, Jupiter Innovation Lab, Dinamon, Somia, Repscan, JCS i Stagetwin.
IMPULS ALS SECTORS ESTRATÈGICS
L'Ajuntament ha assenyalat que a través del Pla Impulsa ha identificat els àmbits amb "més capacitat de generació de competitivitat empresarial i ocupació de qualitat".
El sector audiovisual a Catalunya, segons l'últim informe d'Acció en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i l'Institut Català de les Empreses Culturals, suposa el 2,9% del PIB català amb una facturació que el 2024 va superar els 9.000 milions d'euros, un 6% més que l'any anterior.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona