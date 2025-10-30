Barcelona estrena un pol d'activitat econòmica dedicat a l'economia circular al Bon Pastor

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha estrenat Barcelona Circular (BAC), el segon centre de la seva xarxa de pols d'activitat econòmica, en aquest cas especialitzat en la transformació digital de les empreses industrials i la implementació de models d'economia circular, situat al barri del Bon Pastor.
El centre, impulsat pel consistori a través de Barcelona Activa, la Universitat de Mondragón i TeamLabs, l'han inaugurat aquest dijous l'alcalde, Jaume Collboni, i el president de la Corporación Mondragón, Pello Rodríguez, que han reivindicat l'aposta de la ciutat per la formació a través de la col·laboració públic-privada.
Collboni ha assenyalat que el BAC sintetitza a la perfecció el nou model de desenvolupament econòmic pel qual aposta el govern municipal, encaminat a posicionar Barcelona en sectors estratègics com l'economia circular "irradiant un territori en concret", en aquest cas el barri del Bon Pastor.
Per la seva banda, Rodríguez ha celebrat que amb el nou centre es "reforça l'aposta de Mondragón per la formació", i també per la seva presència a Catalunya i Barcelona, a través d'un model basat en la cooperació que, ha defensat, no només transforma empreses, sinó societats.
D'aquesta manera, el BAC s'afegeix al recentment estrenat XRLAB, en aquest cas dedicat al sector audiovisual i situat al barri del Poblenou, i està previst que pròximament s'afegeixi a la xarxa un nou pol dedicat a la innovació en el sector de les cures.
BAC
El nou equipament està situat en una antiga nau industrial, rehabilitada per ConstruNext, Blossom i 4RQ utilitzant estratègies sostenibles i materials provinents de l'economia circular, i consta de 3.400 metres quadrats dividits en 3 plantes dedicades a la formació de talent i a l'emprenedoria.
El centre posa en pràctica la metodologia d'aprenentatge 'learning by doing' de Mondragón, a través del seu grau universitari de Lideratge Emprenedor i Innovació (LEINN), que cursen més de 200 joves, i del seu màster en Gestió Estratègica de Talent.
A més de la formació, el BAC es relaciona amb l'entorn a través de col·laboracions amb el teixit empresarial del Bon Pastor, vehiculant la innovació cap a les diferents companyies que operen al barri, i actua com un centre impulsor, posant a disposició de la ciutadania places de 'coworking' amb maquinària especialitzada i professionals del sector.
Finalment, també consta d'un laboratori d'innovació dedicat a acompanyar les pimes a afrontar els reptes que es presenten en l'actualitat amb un espai de prototipatge perquè puguin crear les seves pròpies solucions, també incorporant el talent jove al teixit industrial.
"El sector de l'economia circular no només té un llarg recorregut a nivell mediambiental, sinó que a més pot ser un negoci", ha destacat Collboni, que ha defensat que el nou espai servirà per reforçar el barri del Bon Pastor com una zona industrial de la ciutat.
EDIFICI
A més d'exemplificar els principis de l'economia circular, l'edifici que acull el BAC també busca la senzillesa, l'adaptabilitat i l'aprofitament, objectius pels quals s'ha reduït els metres de cable amb llums impresos en 3D i controlats per wifi.
De fet, es tracta del primer immoble d'Europa totalment equipat amb llums 3D, i pel que fa al consum, compta amb plaques fotovoltaiques, sensors de presència, llum natural i un sistema de recollida d'aigua de pluja i de la condensació de les màquines de climatització.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona