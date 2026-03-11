Barcelona destinarà 2 milions d'euros als actes de la Capitalitat Europea del Comerç Local

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 milions d'euros a desplegar el programa d'activitats de la Capital Europea del Comerç Local, que la ciutat exerceix aquest 2026, i que augmenta el pressupost de promoció del comerç i la restauració a 10,9 milions.
Així ho ha traslladat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a les entitats implicades en una reunió que han mantingut aquest dimecres al matí al consistori, amb la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, explica en un comunicat.
L'alcalde ha avançat que la programació, que s'està acabant de tancar, comptarà amb els eixos comercials de la ciutat i arribarà a tots els districtes per valorar el "comerç local, identitari i singular de Barcelona", enfortint el seu model.
Així mateix, s'estructurarà en tres grans àmbits, Promoció, Reflexió i Llegat, i preveu desplegar més de 200 activitats al llarg de 12 mesos, amb la participació de més de 70 entitats.
Finalment, s'impulsarà una campanya de comunicació institucional per reforçar la visibilitat de la capitalitat i promoure la participació ciutadana, que combinarà accions de promoció, sensibilització i reconeixement del teixit comercial.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona