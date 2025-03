La inversió s'emmarca en el Pla de Desenvolupament Econòmic 2024-2027 del districte

L'Ajuntament de Barcelona destinarà 20 milions a impulsar el comerç de proximitat de Ciutat Vella per tal de fomentar l'ocupació, diversificar l'oferta, reforçar les competències digitals dels comerciants, millorar el retorn del turisme i potenciar la recuperació d'oficis artesans.

La inversió s'emmarca en el Pla de Desenvolupament Econòmic 2024-2027 del districte, que es presenta aquest dijous en el ple del districte i el qual representa el full de ruta estratègic de les accions municipals per al seu desenvolupament econòmic, informa el consistori en un comunicat.

El pla s'ha treballat en col·laboració amb les entitats comercials i els eixos del districte, i també amb els grups municipals, Barcelona Activa i les direccions municipals de comerç, turisme, mercats, economia social i foment de ciutat.

Segons el tinent d'alcalde de Seguretat i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el districte "històricament i actualment té molt dinamisme econòmic, hi passen moltes coses i acull gran part de l'activitat de la ciutat", i l'objectiu del govern municipal és aconseguir que generi un impacte positiu a la zona.

D'altra banda, el comissionat del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, ha sostingut que és "clau dinamitzar i reforçar l'economia social, que a Ciutat Vella té un paper rellevant quant a iniciatives d'autoocupació i sortides laborals i professionals".

EIXOS

Per complir amb els objectius marcats, el pla es divideix en 4 eixos d'actuació: en primer lloc, fomentar l'ocupació del veïnat i en els sectors motor del districte, i en segon, promocionar les botigues, serveis i restauració de proximitat mitjançant un catàleg, i també millorant-ne l'accessibilitat.

El pla també mirarà de donar suport a l'activació dels emprenedors i el teixit empresarial de la zona amb iniciatives d'acompanyament, en què destaca la tasca duta a terme pel Punt d'Atenció a l'Activitat Econòmica (PAAE) del districte.

Finalment, prioritzar les formacions per enfortir els establiments per incrementar el retorn social del turisme, i també les activitats que impactin en el territori, també amb protocols, a més de declarant la zona de la Boqueria-Gardunya-Rambla com a Espai de Gran Afluència (EGA).