Barcelona destina 200.000 euros a entitats comercials per la Capital Europea del Comerç Local

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 200.000 euros les associacions representants dels eixos comercials de la ciutat, Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, perquè organitzin activitats i projectes vinculats a la Capitalitat Europea del Comerç Local, ha informat aquest dilluns el consistori en un comunicat
La cinquena tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha subratllat que la capitalitat ha de servir per explicar "el model comercial de la ciutat, ajudar a posar-lo en valor, a projectar-lo internacionalment i a crear un llegat", però que també ha de contribuir al fet que l'activitat comercial creixi a Barcelona.
Gil ha detallat que la subvenció permetrà cobrir en un 90% les activitats organitzades per totes dues entitats i que és part del seu "compromís".
Els ajuts a les entitats es financen amb recursos que provenen de l'impost d'estades en establiments turístics, i que té com a objectiu generar "retorn econòmic i impacte en l'activitat, promoció i dinamització comercial" de la ciutat.
Per l'Ajuntament, la Capitalitat Europea del Comerç Local és un projecte "estratègic" que requereix la implicació directa del teixit comercual i de les entitats representatives del sector per arribar al màxim del territori i a través del teixit comercial.
En aquest context, Barcelona Comerç i Barcelona Oberta agrupen els 43 principals eixos comercials de la ciutat i "disposen de la capacitat organitzativa necessària per coordinar i executar actuacions descentralitzades vinculades a la Capitalitat".
Segons el consistori, el sector compta amb més de 60.000 establiments i aporta el 13,2% del PIB de Barcelona, a més de generar ocupació "de qualitat" per a més de 152.000 persones i mantenir actius el 90.9% dels locals comercials de la ciutat.
L'Ajuntament sosté que el comerç és un dels 10 sectors estratègics en el marc del pla Barcelona Impulsa, el full de ruta per a la promoció econòmica de la ciutat fins al 2035, que té com a objectiu diversificar l'economia i crear oportunitats i ocupació.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona