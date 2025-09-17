Publicat 17/09/2025 17:36

Barcelona destaca el paper dels eixos comercials com a "dinamitzadors" de les ciutats

La jornada 'Reptes i bones pràctiques en els eixos comercials urbans: una mirada europea'
BARCELONA 17 set.

La comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l'Ajuntament de Barcelona, Nadia Quevedo, ha destacat el paper dels eixos comercials com a "dinamitzadors" de la ciutat en la jornada 'Reptes i bones pràctiques en els eixos comercials urbans: una mirada europea'.

En la jornada, que s'ha celebrat a la seu de Barcelona Activa i ha estat organitzada per l'Ajuntament, Barcelona Oberta i Barcelona Comerç, Quevedo ha valorat les xifres del sector a Barcelona, que compta amb més de 60.000 locals de planta baixa i més de 150.000 llocs de feina que s'hi vinculen, ha informat el consistori en un comunicat.

La jornada ha proposat diferents debats sobre el futur, l'evolució i les perspectives dels eixos comercials a la ciutat amb dues taules rodones en les quals han participat diferents agents i entitats comercials de la ciutat.

11% DEL PIB

Per Quevedo, el comerç de la ciutat, que representa un 11% del PIB, no és "només una activitat econòmica, sinó que és cohesió, talent, emprenedoria i és Barcelona".

En aquesta línia, el consistori treballa des del Pla Estratègic de Comerç amb una mirada a llarg termini, i ha consolidat l'Observatori del Comerç com una eina que té per objectiu fer del comerç un "motor de desenvolupament sostenible, inclusiu i resilient".

