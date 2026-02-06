Barcelona destaca la importància d'impulsar l'economia social i solidària en La Febrerada

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La cinquena tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha destacat la importància de continuar impulsant l'economia social i solidària (ESS) en la inauguració d'una nova edició de La Febrerada, la trobada de "referència" de l'ESS.
Gil ha participat en la jornada juntament amb el president de l'Associació Economia Social de Catalunya (AESCAT), Guillem Llorens, i la comissionada de Promoció Econòmica i Comerç del consistori, Nadia Quevedo.
Ha subratllat que, a més de ser un sector econòmic, és una manera d'entendre la ciutat i l'economia "posant les persones, el treball digne i la garantia de drets al centre".
Ha afegit que l'Ajuntament ha donat suport en l'últim any a "165 projectes de l'ESS a través de línies específiques de subvencions i programes de Barcelona Activa, a la signatura de 24 nous contractes i milers d'assessoraments i formacions anuals a serveis dirigits al sector, i a millorar els canals de comunicació per arribar a nous públics".
Amb tot, La Febrerada ha proposat debats sobre els reptes del sector per compartir estratègies per "continuar consolidant l'ecosistema a la ciutat".
