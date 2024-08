Barcelona desplega una nova instrucció per fomentar la contractació de persones estrangeres

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una nova instrucció per fomentar la contractació laboral de persones estrangeres, amb la qual ha contractat a 75 persones mitjançant empreses adjudicatàries.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, que busca garantir que el conjunt de l'acció del govern municipal incorpori els principis i l'enfocament interculturals, informa el Consistori aquest dimecres en un comunicat.

Aquest pla vol facilitar la contractació de personal laboral d'origen divers a través de la introducció de clàusules en plecs tècnics, com per exemple el coneixement de llengües per part de professionals de determinats serveis o la necessitat de determinats bagatges culturals.