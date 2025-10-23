El Barcelona Deep Tech Summit reunirà 600 start-ups, 180 inversors i més de 90 ponents

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Deep Tech Summit reunirà del 4 al 6 de novembre més de 600 start-ups, 180 inversors i més de 90 ponents internacionals al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, en un esdeveniment impulsat per Barcelona Activa que es vol consolidar com un punt de trobada entre ciència i tecnologia.
Barcelona Activa ho ha explicat en un comunicat aquest dijous, en el qual destaca que el congrés, amb el lema 'Deep tech for a better future', aspira a esdevenir el referent del sector al sud d'Europa i que també hi participaran 275 corporacions, uns 180 investigadors i 250 representants d'universitats i centres de recerca.
L'esdeveniment ocuparà 1.600 metres quadrats i se celebrarà coincidint amb l'Smart City Expo World Congress, amb la previsió de superar els 2.500 visitants.
Els eixos temàtics de l'edició seran Life & Planet, Computing & Tech Sovereignty i From Lab to Market, en línia amb els objectius europeus d'autonomia estratègica.
La trobada té com a objectiu impulsar l'emprenedoria de base científica i tecnològica connectant projectes emergents amb inversors, empreses, universitats i centres de recerca.
PONENTS INTERNACIONALS I ECOSISTEMA GLOBAL
El BDTS comptarà amb més de 90 ponents de prestigi internacional, entre ells la futurista experta en salut de la Universitat de Toronto, Zayna Khayat; l'inversor de capital de risc, Michael Jackson; i el referent en sostenibilitat corporativa, John Elkington.
També hi participaran la CEO de Libelium, Alicia Asín; el fundador i CEO de Profoundo, Robin Wauters; i la fundadora i CEO d'OXOLife, Agnès Arbat, juntament amb experts del Canadà, Suècia, Portugal, França i Itàlia.
El congrés disposarà d'una zona expositiva amb més de 120 start-ups, un espai de 'pitch corner' per presentar projectes, una àrea 'one to one' per connectar emprenedors, investigadors i inversors i un auditori amb capacitat per a 200 persones des d'on es podran seguir les conferències principals.
El programa compta amb un consell assessor presidit per la cinquena tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, amb 14 representants d'institucions i entitats europees.
"Barcelona és un pol per al sector al sud d'Europa, amb talent, universitats d'excel·lència i un àmbit de recerca potent", ha destacat Gil.
BARCELONA, HUB EUROPEU DEL 'DEEP TECH'
Segons Barcelona Activa, l'esdeveniment subratlla el paper de Barcelona com a generadora d'oportunitats en un context en el qual la Unió Europea vol reduir la dependència de tecnologies crítiques com la intel·ligència artificial o la biotecnologia.
En aquest marc, ha afirmat que la ciutat disposa d'un ecosistema consolidat amb 5 universitats d'excel·lència i centres de recerca com el Barcelona Supercomputing Center, el Sincrotró Alba i el Barcelona Institute of Science and Technology.
Finalment, ha assenyalat que entre 2019 i 2024, les més de 340 start-ups de tecnologia profunda establertes a Barcelona han captat 544 milions d'euros, situant la ciutat com el primer hub europeu en finançament d'aquest sector.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona