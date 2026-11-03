Publicat 03/11/2026 18:46

El V Barcelona Deep Tech Summit comença amb la Base Lunar de la NASA enfocada en Mart

Gil (Barcelona Activa) afirma que la ciutat té els elements per ser rellevant en el sector

El Barcelona Deep Tech Summit
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El V Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) s'ha inaugurat aquest dimarts a Fira de Barcelona Gran Via amb una jornada dedicada a les tecnologies d'ampliació humana i amb la participació del director del programa Base Lunar de la NASA, Carlos García-Galán, que ha abordat els avenços del projecte per posar les bases de les futures missions a Mart.

La cinquena tinent d'alcaldia i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha remarcat durant l'obertura del congrés que la ciutat compta amb els elements per ser un actor rellevant en l'ecosistema 'deep-tech', com "universitats, centres de recerca, infraestructures científiques, talent i empreses", segons informa el consistori en un comunicat.

"Però amb tenir aquests ingredients no n'hi ha prou i cal connectar-los, i aquest és el valor del Barcelona Deep Tech Summit, un esdeveniment que connecta recerca, emprenedoria, inversió, indústria i administració pública, i que contribueix a reforçar el posicionament de Barcelona com un ecosistema clau per a la capacitat tecnològica i autonomia estratègica d'Europa", ha afegit.

L'acte inaugural també ha comptat amb la secretària general d'Innovació del Govern central, Teresa Riesgo, i la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo.

TECNOLOGIES D'AMPLIACIÓ HUMANA

La jornada inaugural ha centrat els continguts en les solucions orientades a millorar, restaurar o potenciar les capacitats físiques, cognitives i sensorials humanes, amb intervencions de directius i experts com el director de Neurociència de Starlab Barcelona, Aureli Soria-Frisch; la consellera delegada d'Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, i el conseller delegat de Pal Robotics, Francesco Ferro, a més de García-Galán.

Les sessions del panell tècnic han analitzat els últims desenvolupaments en medicina, robòtica i fotònica, a més dels reptes de finançament i inversió privada per escalar aquestes innovacions disruptives en el mercat.

MÉS DE 100 START-UPS

La trobada reuneix durant tres dies més de 100 start-ups i spin-offs que presenten els seus projectes davant la comunitat científica, empresarial i financera, en una edició amb Deep Tech Canada com a ecosistema internacional convidat.

La programació dels pròxims dies abordarà la tecnologia quàntica, la computació, la governança europea i els nous models de negoci, amb la participació de directius de firmes com Siemens, Bosch Ventures, Sateliot o l'European Innovation Council.

El congrés se celebra per tercer any consecutiu de manera integrada en l'Smart City Expo World Congress i està organitzat per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, en aliança amb les universitats UB, UAB, UPC, UPF i UOC.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

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