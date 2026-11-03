El V Barcelona Deep Tech Summit comença amb la Base Lunar de la NASA enfocada en Mart

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
El V Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) s'ha inaugurat aquest dimarts a Fira de Barcelona Gran Via amb una jornada dedicada a les tecnologies d'ampliació humana i amb la participació del director del programa Base Lunar de la NASA, Carlos García-Galán, que ha abordat els avenços del projecte per posar les bases de les futures missions a Mart.
La cinquena tinent d'alcaldia i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha remarcat durant l'obertura del congrés que la ciutat compta amb els elements per ser un actor rellevant en l'ecosistema 'deep-tech', com "universitats, centres de recerca, infraestructures científiques, talent i empreses", segons informa el consistori en un comunicat.
"Però amb tenir aquests ingredients no n'hi ha prou i cal connectar-los, i aquest és el valor del Barcelona Deep Tech Summit, un esdeveniment que connecta recerca, emprenedoria, inversió, indústria i administració pública, i que contribueix a reforçar el posicionament de Barcelona com un ecosistema clau per a la capacitat tecnològica i autonomia estratègica d'Europa", ha afegit.
L'acte inaugural també ha comptat amb la secretària general d'Innovació del Govern central, Teresa Riesgo, i la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, Maria Galindo.
TECNOLOGIES D'AMPLIACIÓ HUMANA
La jornada inaugural ha centrat els continguts en les solucions orientades a millorar, restaurar o potenciar les capacitats físiques, cognitives i sensorials humanes, amb intervencions de directius i experts com el director de Neurociència de Starlab Barcelona, Aureli Soria-Frisch; la consellera delegada d'Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, i el conseller delegat de Pal Robotics, Francesco Ferro, a més de García-Galán.
Les sessions del panell tècnic han analitzat els últims desenvolupaments en medicina, robòtica i fotònica, a més dels reptes de finançament i inversió privada per escalar aquestes innovacions disruptives en el mercat.
MÉS DE 100 START-UPS
La trobada reuneix durant tres dies més de 100 start-ups i spin-offs que presenten els seus projectes davant la comunitat científica, empresarial i financera, en una edició amb Deep Tech Canada com a ecosistema internacional convidat.
La programació dels pròxims dies abordarà la tecnologia quàntica, la computació, la governança europea i els nous models de negoci, amb la participació de directius de firmes com Siemens, Bosch Ventures, Sateliot o l'European Innovation Council.
El congrés se celebra per tercer any consecutiu de manera integrada en l'Smart City Expo World Congress i està organitzat per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, en aliança amb les universitats UB, UAB, UPC, UPF i UOC.
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