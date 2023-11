El Barcelona Deep Tech Summit abordarà les últimes tendències i inversió en tecnologia disruptiva

Està organitzat per Barcelona Activa, la Generalitat i 5 universitats a la Fira de Barcelona

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El II Barcelona Deep Tech Summit (BDTS) abordarà el 28 i 29 de novembre les últimes tendències i les oportunitats d'inversió a la tecnologia més disruptiva, connectant última tecnologia amb inversors especialitzats per accelerar que les solucions arribin al mercat.

L'organitza Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona), Acció i Conselleria de Recerca i Universitats (Generalitat), al costat de la UPC, UB, UPF, UOC i UAB, informen els organitzadors aquest diumenge en un comunicat.

Han destacat que "l'esdeveniment més rellevant del Sud d'Europa d'aquest sector" se celebrarà al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona i que aquesta edició s'amplia en espai i en temps respecte de la primera.

ÀMBITS TECNOLÒGICS

Start-ups, universitats, inversors especialitzats, institucions i experts explicaran les últimes tendències i com accelerar l'accés de les iniciatives en el mercat, en àmbits com la transició energètica, la digitalització de la indústria, la connectivitat, la biomedicina i el canvi climàtic.

Es faran ponències, panells, entrevistes, debats, tallers i també premis; se superaran els 50 ponents, i es preveu que hi hagi uns 1.000 assistents.

SOLUCIONS A REPTES GLOBALS

Hi haurà activitats com Investment Forum (pitch de start-ups davant inversors especialitzats), S2F Investors-Startups (trobades d'inversors especialitzats i start-ups Deep Tech), Open Innovation Challenge (sessions individuals de start-ups i de grups de recerca de tecnologia amb empreses) i Global Innovation Area (un àrea d'exhibició on una cinquantena de start-ups exposen les seves innovacions en estands propis).

I hi haurà premis: el III Barcelona Deep Tech Award a la millor start-up Deep Tech del 2023 (entre cinc start-ups seleccionades que mostraran les seves innovacions) i els Premis a la Transferència de Coneixement Joan Roget (a la trajectòria investigadora de persones, projectes i entitats, i que també valoraran la capacitat de fer arribar el treball a la pràctica).

CATALUNYA: UNES 300 EMPRESES

Segons dades d'Acció, a Catalunya hi ha unes 300 empreses emergents que treballen en tecnologies Deep Tech, facturen més de 125 milions d'euros i tenen 1.700 treballadors altament qualificats, i es dediquen sobretot a la biotecnologia (40%), IA (23%), robòtica (8,6%) i fotònica (5,9%).

La inversió captada per les Deep Tech catalanes ha anat creixent i el 2022 es va tancar amb un "rècord d'aportació": més de 160 milions.

A més de les empreses, a Catalunya hi ha 42 centres generadors de spin-offs (com universitats, grups de recerca i hospitals); 9 incubadores i acceleradores, i 31 fons de capital de risc.

Barcelona "és la ciutat europea amb més start-ups Deep Tech", per davant de París i Londres, segons el comunicat.