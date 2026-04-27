Barcelona crearà una Oficina d'Atenció Professional per agilitzar tràmits urbanístics

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona crearà una Oficina d'Atenció Professional (OAP) per agilitzar els tràmits en matèria urbanística, que s'integrarà a l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) i que es posarà en marxa durant el 2027.
La mesura forma part del Pla Barcelona Fàcil, creat amb l'objectiu de simplificar i agilitzar tràmits administratius juntament amb una comissió no permanent d'estudi, dirigida pel PP, explica el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Gràcies a l'OAP, els professionals i empreses que ho requereixin podran rebre atenció tècnica qualificada per assessorar-se i resoldre dubtes d'interpretació normativa per presentar projectes que requereixin una llicència urbanística.
Amb el mateix objectiu, el consistori ja ha implementat diverses mesures per reduir la normativa urbanística i avaluant l'impacte que tindria estandarditzar la metodologia que es fa servir en la redacció de plans d'ús.
Des del desplegament del Barcelona Fàcil, l'Ajuntament afirma haver reduït en gairebé un 20% el temps de resolució d'Informes Previs Urbanístics (IPU), després de passar dels 38 dies de mitjana el 2023 als 31 el 2025, gràcies a la tramitació electrònica eActivitats.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona